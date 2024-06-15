Intel поймала AMD на подтасовке результатов в ИИ-тестах EPYC против Xeon

На Computex 2024 AMD анонсировала новое поколение серверных процессоров EPYC Turin на базе архитектуры Zen 5. При этом компания продемонстрировала слайды, из которых следует, что новые решения серьёзно опережают процессоры Intel Xeon. Так, 128-ядерный Truin сравнивается с 64-ядерным Xeon Platinum 8592+ (Emerald Rapids). AMD говорит о 2,5–5,4-кратном превосходстве, однако Intel опровергает полученные результаты и достаточно подробно разбирает вопрос тестирования в своём блоге.

Конечно, превосходство AMD в чисто количественных показателях очевидно, но в сложных вычислительных задачах, к которым относятся HPC- и ИИ-сценарии не меньшую, а то и большую роль может играть оптимизация ПО. Intel отмечает, что AMD не привела в своём анонсе конкретных сведений о версиях и настройках ПО, и, вероятнее всего, отказалась от различных расширений. Но, например, Intel Extension for PyTorch (IPEX) позволяет добиться более чем пятикратного прироста производительности по сравнению с «чистой» версией PyTorch.

Для системы с двумя Xeon Platinum 8592+ применение IPEX позволяет поднять производительность инференса в режиме INT4 с чат-ботом на базе Llama2-7B со 127 до 686 запросов в секунду при заданной задержке не более 50 мс. Для своей 256-ядерной платформы на базе Turin AMD говорит про 671 запрос — как видно, с оптимизацией результаты получаются вполне сопоставимыми.

И потенциал для дальнейшего роста у Xeon есть: Intel сообщает, что при отключении функции Sub-NUMA Clustering результат может достигать 740 запросов. К сожалению, для других тестов компания диаграмм не опубликовала, хотя и там оптимизация позволяет добиться увеличения производительности в 1,2–2,3 раза. Этого уже не хватает, чтобы бороться с платформой Turin, которая, помимо превосходства в числе ядер, использует и более мощную 12-канальную подсистему памяти.

Следует отметить, что Intel не сказала последнего слова: Xeon Platinum 8592+ уже не нов, а в ближайшем будущем AMD Turin придётся столкнуться с Xeon 6 с большим числом ядер. Пока эти чипы доступны лишь в исполнении с энергоэффективными ядрами, но уже в III квартале появятся и 128-ядерные Granite Rapids с производительными P-ядрами и 12-канальной памятью.

Тем не менее, тема затронута достаточно фундаментальная: свои плюсы имеет как чисто количественный подход, которого придерживается AMD, так и подход Intel, позволяющий добиться высоких результатов при тщательной оптимизации под более комплексную архитектуру. Нельзя сказать, что результаты AMD являются мошенничеством, хотя случай и не первый — согласно тестам компании, ускоритель Instinct MI300X серьёзно опередил NVIDIA H100, но при этом AMD точно так же «забыла» про оптимизированный фреймворк TensorRT-LLM. Правда, в тот раз «честь мундира» отстоять удалось и с оптимизациями NVIDIA.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источники: