Крупные американские финансовые организации Apollo и Goldman Sachs подтвердили условия размещения старших и субординированных долговых обязательств для финансирования закупок ИИ-ускорителей в интересах SpaceX на $44 млрд, сообщает Datacenter Dynamics. Соответствующее объявление последовало за заявлением Илона Маска (Elon Musk), что компания ищет источники финансов для своих инвестиций в ЦОД и прочую ИИ-инфраструктуру.

В конце октября появилась информация о привлечении SpaceX $40 млрд на закупку ИИ-ускорителей в сделке, возглавленной Apollo, закрытие которой запланировано в 2027 году. При этом глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) подчёркивал, что неооблачные провайдеры могут столкнуться с трудностями при получении кредитов на ИИ-инфраструктуру, поскольку рынки заёмного капитала для компаний, не имеющих других источников доходов за пределами сегмента ИИ ЦОД, «полностью пересохли». По словам бизнесмена, в результате около 200 неооблачных бизнесов могут просто погибнуть «на уровне мальков».

Спрос на участие в сделке, возглавленной Apollo и Goldman Sachs, превысил предложение — заявок от инвесторов оказалось больше, чем планировалось. Якорными инвесторами выступили BlackRock и Goldman Sachs Asset Management, а также фонды и счета под дискреционным управлением KKR. По данным участвовавших в сделке компаний, речь идёт о крупнейшем в истории соглашении по финансированию закупок ИИ-ускорителей.

Привлечённые средства потратят на покупку ускорителей NVIDIA Vera Rubin, которые SpaceX намерена использовать для развития своей вычислительной инфраструктуры на Земле. Поставка оборудования запланирована на первую половину 2027 года. По словам партнёра Apollo Джамшида Эхсани (Jamshid Ehsani), SpaceX является одним из наиболее амбициозных строителей вычислительной инфраструктуры в мире. Он подчеркнул, что сделка отражает ориентацию компании на обеспеченные активами структуры финансирования, с защитой от потенциальных убытков.

Интересы SpaceX простираются и за пределы земной поверхности. В феврале компания подала заявку на одобрение вывода на орбиту миллиона спутников для создания космических ЦОД, а в августе сообщалось, что SpaceX и NVIDIA разрабатывают вариант Vera Rubin NVL72 специально для космоса.

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