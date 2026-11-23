Компания NVIDIA объявила о возвращении Дженсена Хуанга (Jensen Huang) на должности президента и гендиректора, а также восстановлении его членства в совете директоров компании. Как сообщает CNBC, на фоне этой новости акции NVIDIA взметнулись вверх на 30 %, отыграв почти все потери после его отставки. Сообщается, что совет директоров единогласно проголосовал за его возвращение после серии обсуждений и встреч.

Решение было принято с учётом комментариев представителей высшего эшелона правительства США, чья информация даёт уверенность, что возвращение Хуанга не создаёт угрозы национальной безопасности. «Совет директоров считает, что Дженсен — именно тот человек, который должен возглавлять NVIDIA, и что его возвращение отвечает интересам наших акционеров, сотрудников, партнеров и клиентов», — заявил Харви К. Джонс, председатель совета директоров.

Между тем, до этого в течение нескольких недель после отстранения Хуанга совет директоров компании настаивал на том, что вопрос о его восстановлении в должности не рассматривается. Эту позицию подтвердила в интервью CNBC назначенная временно исполняющей обязанности гендиректора финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress).

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump), призывавший ранее вернуть Хуанга на должность гендиректора, приветствовал его возвращение в NVIDIA, написав в социальной сети социальной сети Truth Social, что совет директоров принял «верное и правильное решение». По словам Трампа, лидерские качества Хуанга необходимы США, чтобы «обеспечить успех и процветание не только самой компании, но и всей американской экономики».

Он вновь подчеркнул, что у правительства США «нет оснований полагать», что восстановление в должности Хуанга создаёт угрозу национальной безопасности, добавив, что власти «не располагают доказательствами его участия в какой-либо противоправной деятельности». «От себя добавлю: я лично знаком с Дженсеном — это великий патриот и национальное достояние», — написал Трамп.

Миллиардер Илон Маск (Elon Musk), также выступавший за возвращение Хуанга наряду с руководителями ряда ИИ-компаний, написал в соцсети X, что ошибка исправлена. Отметим, что Рене Хаас (Rene Haas), генеральный директор Arm Holdings, которому предлагали сменить Хуанга на посту гендиректора NVIDIA, подписал новый контракт, согласно которому он останется на своей нынешней должности до 2033 года.

Как отмечает The Guardian, совету директоров NVIDIA пришлось изменить свое решение, поскольку он «понимал, что у него нет иного выбора, кроме как вернуть его. Для технологического сектора США это был шаг, который необходимо было сделать». Любой альтернативный сценарий представлял бы «гораздо больший риск для акционеров», и что «возвращение Дженсена Хуанга подчеркивает, в какой степени развитие сферы ИИ по-прежнему зависит от одного человека».

Совет директоров NVIDIA также подтвердил, что расследование в связи с информацией о том, что Хуанг стал объектом интереса со стороны иностранной разведки, проводимое комитетом в составе независимых директоров, будет доведено до конца. Хуанг всецело поддерживает проводимое расследование и готов к сотрудничеству в его рамках, сообщается в пресс-релизе.

Также сообщается, что Совет директоров недавно сформировал комитет по вопросам национальной безопасности и экспортного контроля, состоящий исключительно из независимых директоров, в задачи которого входит контроль за соблюдением торговых норм и управление рисками, связанными с национальной безопасностью.

Комитет будет привлекать юридических консультантов, обладающих опытом работы в сфере национальной безопасности; эти консультанты, в свою очередь, привлекут профильных экспертов в данной области. Также NVIDIA ищет кандидата на новую должность — директора по соблюдению нормативных требований (Chief Compliance Officer). Он будет отвечать за контроль соблюдения норм во всей компании NVIDIA и подотчётен комитету по назначениям и корпоративному управлению.

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