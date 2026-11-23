Компания Giga Computing, подразделение Gigabyte, сообщила о грядущем выпуске сервера XV25-VC0-AJ1 с модульной архитектурой NVIDIA MGX для ресурсоёмких нагрузок.

Новинка выполнена в форм-факторе 2U. Применены два процессора NVIDIA Vera, каждый из которых содержит 88 ядер Olympus (Arm v9.2) с возможностью одновременной обработки до 176 потоков инструкций. Задействован интерконнект NVIDIA NVLink-C2C I со скоростью передачи данных до 1,8 Тбайт/с. Поддерживается до 3 Тбайт оперативной памяти LPDDR5X ECC в виде модулей SOCAMM.

Сервер располагает четырьмя разъёмами для двухслотовых карт расширения PCIe 6.0 x16 формата FHFL. В частности, говорится о возможности установки ускорителей NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition, оснащённых 32 Гбайт GDDR7 с пропускной способностью до 800 Гбайт/с. Кроме того, реализованы два слота PCIe 6.0 x16 для низкопрофильных сетевых адаптеров и один разъём PCIe 6.0 x16 для полноразмерной сетевой карты FHFL. Упомянута совместимость с DPU NVIDIA BlueField-3.

Во фронтальной части находятся шесть отсеков для SFF-накопителей с интерфейсом PCIe 5.0 (NVMe); допускается горячая замена. Внутри есть два коннектора M.2 для SSD (PCIe 5.0 x2). Питание обеспечивают четыре блока мощностью 2000 Вт каждый с резервированием и сертификатом 80 Plus Titanium. Среди ключевых сфер применения сервера названы гиперконвергентные инфраструктуры, задачи НРС и ИИ, включая обучение больших языковых моделей и инференс.

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