Компания Giga Computing, подразделение Gigabyte, анонсировала сервер H295-D80-CS1 высокой плотности для HPC-задач, облачных платформ и HCI.

Новинка, выполненная в форм-факторе 2U, получила четырёхузловую конфигурацию с тыльным доступом. Каждый из узлов располагает двумя процессорами AMD EPYC Venice 9006 в исполнении Socket SP7 и 32 слотами для модулей оперативной памяти DDR5 (M)RDIMM (16-канальная подсистема памяти на процессор). Таким образом, в общей сложности сервер несёт на борту восемь CPU и до 128 модулей ОЗУ. Суммарное количество вычислительных ядер составляет до 2048 (при использовании 256-ядерных чипов).

В устройстве реализована замкнутая система прямого жидкостного охлаждения (Closed-loop DLC). Это упрощает установку сервера в существующих машинных залах дата-центров. Предусмотрена функция обнаружения протечек.

Модель H295-D80-CS1 допускает монтаж восьми накопителей E1.S с интерфейсом PCIe 6.0 (NVMe); поддерживается горячая замена. Доступны по четыре слота для низкопрофильных карт PCIe 6.0 x16 и PCIe 6.0 x8. Кроме того, есть четыре разъёма OCP NIC 3.0 (PCIe 6.0 x16). Питание обеспечивают четыре блока мощностью 3200 Вт каждый с резервированием и сертификатом 80 PLUS Titanium. Прочие технические характеристики сервера пока не раскрываются.

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