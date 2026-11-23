Минэнерго России предложило установить для дата-центров и майнинговых компаний оплату электроэнергии по принципу «бери или плати». Такой механизм предполагает оплату не по фактическому объёму потраченного электричества — платить придётся сразу за 70 % заявленного в договоре объёма электроэнергии, сообщают «Ведомости». Отмечается, что в текущих условиях с высокой ключевой ставкой крупные потребители стараются заполучить избыточные энергетические мощности. В результате сооружение дорогостоящих станций и сетей ведёт к росту тарифов для остальных клиентов.

В проекте постановления министерства сообщается, что в случае одобрения новые правила коснутся дата-центров и майнинговых компаний. Речь идёт об объектах мощностью от 650 кВт, которым придётся оплачивать 70 % с 1 января 2027 года, а объектам от 5 МВт — поэтапно. В первый год — не менее 15 %, во второй — 50 %, в третий — 70 %. ЦОД свыше 50 МВт ожидает изменения в течение шести лет, от 10 % до 70 %. Подчёркивается, что новый механизм предполагает постепенный набор нагрузки крупными потребителями, учитывается и возможное технологическое присоединение к сетям в несколько этапов.

Предполагается, что постановление будет иметь обратную силу. Другими словами, даже если объект подключен до 2027 года, для него задним числом будет рассчитываться «стаж» с момента подключения к электросетям до вступления правил в силу. Обязательные к оплате услуги будут рассчитывать по одному из трёх параметров: среднему потреблению с 7:00 до 23:00, средней мощности за месяц или оплачиваемой максимальной мощности.

ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития в течение полугода с момента вступления правил в силу должны будут привести в соответствие внутренние нормативные акты, до 1 июля они должны будут оценить влияние изменений на расходы коммунальных компаний для учёта изменений в тарифах ЖКХ.

По данным Минэнерго, инициативу обсуждают в рамках совместной рабочей группы Минэнерго и Минцифры, работающей над вопросами энергоснабжения ЦОД Сбербанка, «Яндекса», «Ростелекома» и «Ростатома». Утверждается, что она находится на стадии финального голосования, а детали реализации будут обсуждаться в правительстве. В обсуждении проекта принимают участие РТК-ЦОД и АО «Атомдата» («Росатом»). Подчёркивается, что действующие правила для ЦОД мощностью менее 5 МВт предусматривают «дискриминирующие» нормы оплаты мощности.

Представители индустрии отметили, что в текущем виде механизм лишь усугубит дефицит мощностей в стране и ухудшит ситуацию в сгементе ЦОД. По словам экспертов, сегмент ЦОД рассматривается властями как источник средств для модернизации электросетевого комплекса, страдающего от финансовых проблем в случае с сетями низкого и среднего напряжения. На поддержку работы инфраструктуры не хватает средств из-за отсутствия крупных клиентов промышленного уровня у территориальных энергокомпаний.

В январе сообщалось, что мощность подключенных к энергосетям в России дата-центров и майнеров за год выросла на треть, а в феврале появилась информация, что в Москве закончилась электроэнергия для новых дата-центров. В сентябре Минэнерго предложило строить ИИ ЦОД в Сибири для распределения нагрузки на энергосистему страны.

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