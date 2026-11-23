Google объявила о расширении функциональности партнёрского сервиса Cross-Cloud Interconnect, добавив поддержку Microsoft Azure (сервис доступен в форме превью). При совместной поддержке Google Cloud и Microsoft сервис обеспечивает частное высокоскоростное соединение между средами Google Cloud и Azure. Настройка выполняется программно всего за несколько минут без надобности в управлении заказчиком какой-либо физической инфраструктурой.

«Клиенты создают приложения, платформы данных и ИИ-системы, используя несколько облачных сред, и хотят, чтобы сеть между ними просто работала», — сообщил Судха Махаджан (Sudha Mahajan), партнер по управлению продуктами в подразделении Azure Networking (Microsoft), отметив, что объединение Azure Multicloud Interconnect и Google Cloud Interconnect предоставляет клиентам частный управляемый канал связи между двумя облачными средами.

Преимущества сервиса Partner Cross-Cloud Interconnect для Microsoft Azure:

возможность подключения по запросу — за считанные минуты, а не недели. Клиенту необходимо настроить подключение через консоль Google Cloud или API и указать необходимую пропускную способность — всё остальное сделают облачные платформы. «Вам не придётся заказывать оборудование, вручную настраивать сеть или вести долгие согласования между провайдерами», — обещает Google.

Встроенная надёжность. Для обеспечения отказоустойчивости соединение проходит через физически разнесённые площадки. Google Cloud и Azure совместно контролируют работу канала, а также берут на себя его обслуживание и восстановление.

Конфиденциальность и безопасность. Трафик клиента не выходит в общедоступный интернет и автоматически шифруется при передаче между пограничными маршрутизаторами Google Cloud и Azure — дополнительная настройка с его стороны не требуется.

Прогнозируемые расходы. Клиент платит фиксированную сумму за пропускную способность канала, что позволяет легко планировать и контролировать затраты в Google Cloud.

Сервис Partner Cross-Cloud Interconnect для Microsoft Azure уже доступен в режиме предварительного тестирования в регионах us-east4 (Северная Вирджиния), us-west2 (Лос-Анджелес) и europe-west3 (Франкфурт) — наряду с аналогичными решениями для AWS и OCI, которые уже перешли в стадию полноценной эксплуатации. В дальнейшем список поддерживаемых регионов будет расширяться.

Также в режиме предварительного тестирования доступен сервис Partner Cross-Cloud Interconnect с использованием инфраструктуры «последней мили» от Lumen. Он предназначен для клиентов, которым необходимо подключить к Google Cloud свои частные облака, локальные площадки или другие облачные среды.

В основе Partner Cross-Cloud Interconnect лежит открытая спецификация для обеспечения сетевой совместимости, разработанная Google Cloud с AWS в прошлом году; теперь любой провайдер может использовать этот стандарт.

Ранее с целью упрощения работы клиентов и запуска приложений в разных средах Amazon и Google создали мультиоблачный сетевой сервис, объединив AWS Interconnect – multicloud и Google Cross-Cloud Interconnect, а Oracle и Amazon с этой же целью установили связь между Oracle Interconnect и AWS Interconnect–multicloud.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: