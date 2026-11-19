«Группа Астра» объявила о запуске Astra Server Core, нового решения, которое станет базовым элементом для формирования единой технологической платформы корпоративной IT-инфраструктуры. Разработка призвана заменить ключевые серверные функции Microsoft российскими продуктами.

Astra Server Core развивает возможности серверной операционной системы Astra Linux Server. Если ранее платформа позволяла реализовывать базовые сценарии (аутентификация, работа с базами данных, контейнеризация), то новое решение добавляет инструменты для централизованного управления, в числе которых: служба каталога с поддержкой групповых политик; средства управления программным обеспечением и расширенной отчётности; механизмы выпуска и управления цифровыми сертификатами.

Ключевой сценарий применения продукта — переход организаций с зарубежной серверной инфраструктуры на отечественную. Решение воспроизводит привычные механизмы администрирования, управления пользователями и политиками безопасности, позволяя компаниям развивать IT-системы без смены технологической основы. Astra Server Core поддерживает вычислительное оборудование, среды разработки, языки программирования и инструменты автоматизации, что позволяет создавать современные приложения и ИИ-сценарии на единой технологической базе.

В настоящее время решение доступно для заказа у менеджеров «Группы Астра» и авторизованных партнёров. Начало массовых отгрузок продукта ожидается до конца текущего года.

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