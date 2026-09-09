«Группа Астра» анонсировала доверенную ИИ-среду для бизнеса

Российский разработчик инфраструктурного ПО «Группа Астра» представил комплексную экосистему решений для корпоративного искусственного интеллекта. В рамках нового технологического направления «Астра ИИ» компания предложила рынку набор ИИ-платформ — от инфраструктурных для запуска больших моделей до прикладных агентных, а также методологию их внедрения.

По данным «Группы Астра», отечественный рынок искусственного интеллекта по итогам 2025 года вырос на 31 % и достиг 316,1 млрд руб. Сегмент генеративного ИИ оценивается в 58 млрд руб. (рост почти в пять раз за год). Несмотря на то, что технологию внедряют 97 % организаций, лишь 10–15 % довели её до промышленной эксплуатации, а более 90 % не получили экономического эффекта.

Ключевым барьером остаётся доверие: 79 % предприятий критической информационной инфраструктуры (КИИ) запрещают использование публичных генеративных сервисов из-за регуляторных ограничений. Это порождает проблему «теневого ИИ», когда сотрудники используют сторонние сервисы, создавая риски утечки данных.

Ответом «Группы Астра» стал фокус на безопасных on-premise-решениях, многоуровневой архитектуре моделей (суверенные российские разработки, проверенный open source и фронтир-модели), а также глубокой интеграции со стеком безопасности Astra Linux с прицелом на сертификацию во ФСТЭК России. В состав разрабатываемого «Группой Астра» ИИ-стека включены продукты под разные этапы жизненного цикла ПО:

«Астра ИИ [Код]» — агент-программист, работающий в терминале инженера с контролем изменений человеком;

«Астра ИИ [Хаб]» — инференс-платформа для исполнения задач;

Агентная ОС на базе Astra Linux — среда безопасного функционирования агентов.

Доверенная агентная ОС Astra Linux обеспечивает безопасное функционирование, управление и изоляцию ИИ-агентов, их данных и ресурсов на основе уровней целостности и отвечает требованиям 187-ФЗ, 243-ФЗ, приказов ФСТЭК России № 117, а также № 235 и № 239, регламентирующих работу значимых объектов КИИ. Инструментарий безопасности включает управление политиками для ИИ-агентов под конкретную задачу, запуск агентов в ограниченной среде, контроль критических действий, защиту агентов от атак и взлома, защиту информационных систем от вредоносных действий недоверенной модели, а также мониторинг и логирование всех операций агентов. Параллельно развивается слой удобства для пользователя: голосовое управление, умный поиск, умный каталог и нативное обучение.

Платформу «Астра ИИ [Код]» уже могут применять частные и госкомпании, работающие с данными под регулированием 152-ФЗ и требованиями к КИИ; для широкого внедрения продукт будет доступен с IV квартала 2026 года. Сроки релиза остальных решений не раскрываются.

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