«Группа Астра» предупредила об уязвимости ядра операционной системы Linux

Российский разработчик инфраструктурного ПО «Группа Астра» уведомл об обнаружении уязвимости ядра операционной системы Linux. В связи с этим компания оповестила регулирующие органы в установленном для подобных ситуаций порядке. Также на сайте компании сообщается, что методические рекомендации для нейтрализации угроз безопасности доступны клиентам в личных кабинетах пользователей и в разделах wiki.astralinux.ru:

В настоящее врем ведутся работы по устранению уязвимости на программном уровне. При этом специалисты компании осуществляют непрерывный мониторинг ситуации, принимая все необходимые меры для защиты интересов заказчиков. О выпуске патча будет объявлено после его готовности.

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