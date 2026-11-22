Разработчик орбитальных ЦОД Sophia Space объявил о первом развёртывании в космосе операционной системы Sophia Orbital Operating System (SOOS). Использовались несколько спутников Kepler из первой партии группировки космических аппаратов, предназначенных для ретрансляции данных, сообщает Datacenter Dynamics.

В феврале компания привлекла $10 млн в ходе начального, «предпосевного» раунда, возглавленного Alpha Funds, KDDI Green Partners Fund и Unlock Venture Partners. В ходе ещё одного «предпосевного» раунда $3,5 млн привлекли в мае. По словам представителя компании, спрос на участие в текущем раунде финансирования превысил планировавшийся объём привлечения средств. Общий объём привлечённого капитала составил более $22 млн. Также компанией заключено соглашение о финансировании с SLI на сумму до $300 млн.

Подчёркивается, что сегодня речь идёт о важном этапе перехода от разработки архитектуры и наземных испытаний к орбитальным тестам. Далее планируется расширение возможностей SOOS, демонстрация работы всё усложняющихся распределённых нагрузок и интеграция специально разработанного оборудования TILE по мере его появления на орбите. Компания установила соединение и продемонстрировала жизнеспособность подхода к работе в космосе.

Ранее компания сообщала, что серверы TILE Edge способны комплектоваться Qualcomm Snapdragon 865 и Cloud 100 либо NVIDIA Jetson и Blackwell. При этом каждый сервер получает собственную солнечную панель. В компании подчёркивают, что главное — эффективно передавать тепло от чипов к поверхностям, способным излучать его в космос. При этом на традиционные активные системы охлаждения полагаться не приходится. Ранее компания проявляла интерес к перспективному модулю NVIDIA Space-1 Vera Rubin, специально предназначенному для орбитальной работы. Тем не менее, в последнем заявлении продукция NVIDIA не упоминается.

Среди целевых сфер применения своих решений Sophia называет системы предупреждения о ракетных пусках, мониторинга космического пространства и обстановки на морях, реагирования на чрезвычайные ситуации, атмосферные наблюдения, метеорологический мониторинг, производство в космосе и др. Надёжность должно обеспечить тройное резервирование ОС.

Космические испытания призваны продемонстрировать, как можно масштабировать вычислительную инфраструктуру с расширением перспектив взаимодействия с партнёрами. Sophia создала собственную систему охлаждения и методику для её применения. Партнёров планируется привлечь к передаче данных с орбиты на Землю. Предполагается не создавать самостоятельно все компоненты сети, а сотрудничать с операторами связи. Впрочем, предполагается не просто быстро передавать данные на Землю, но сделать так, чтобы часть данных вообще не приходилось отправлять.

При этом в компании подчёркивают, что дискуссии об орбитальных ЦОД постепенно смещаются. Если в прошлом году обсуждались вопросы практической осуществимости концепции, то теперь речь идёт о вопросах масштабирования, сроках реализации проектов и создания коммерчески рентабельной инфраструктуры.

Концепция космических ЦОД чрезвычайно популярна в последние годы. Так, совсем недавно Спутник Google Suncatcher, выступающий прототипом космического ЦОД, начал работу и установил связь с Землёй. В феврале SpaceX направила в Федеральную комиссию связи США (FCC) планы создания группировки, включающей до миллиона спутников, из которых будет сформирован орбитальный ЦОД.

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