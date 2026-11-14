Европейский стартап OwlO Cloud анонсировал создание орбитального ИИ ЦОД

Люксембургский стартап OwlO Cloud официально заявил о себе, огласив планы по созданию группировки орбитальных ЦОД, пишет Data Centre Dynamics. Компания подписала меморандумы о взаимопонимании с крупным производителем спутников Thales Alenia Space, а также со специализирующимся на космических сетевых технологиях стартапом Edge Aerospace.

«Наша цель — к 2030 году развернуть группировку, состоящую из более чем десяти спутников — орбитальных облачных узлов (Orbital Cloud Node). В ближайшие годы и в начале 2030-х будем по мере роста спроса наращивать мощности. Прежде чем переходить к масштабной инфраструктуре считаем необходимым доказать экономическую и техническую целесообразность на конкретных примерах», — заявил гендиректор OwlO Cloud Джейсон Аспиотис (Jason Aspiotis).

Начиная с 2030 года компания намерена предоставлять в европейском космическом секторе гибкие вычислительные мощности в мегаваттных масштабах, используя разработанные люксембургской Edge Aerospace космические вычислительные системы мощностью по нескольку киловатт, которые проектируются специально для орбитальных ЦОД. OwlO Cloud приняла участие в акселераторе стартапов, организованном Thales Alenia Space — совместным предприятием Thales и Leonardo. Аспекты финансирования в OwlO Cloud комментировать не стали.

В компании, однако, не берутся утверждать, что орбитальные ЦОД способны полностью вытеснить наземные вычислительные центры — там предпочитают прагматичный подход и считают важным достижение технологического суверенитета. К 2035 году OwlO Cloud предвидит спрос на орбитальные вычислительные мощности в десятки мегаватт. Компания не намерена конкурировать с наземными системами или решать задачу масштабного расширения спутниковых мощностей — предлагаемые ей узлы будут иметь мощность порядка 10 кВт — или обеспечить стоимость, сравнимую с расценками наземных ЦОД.

OwlO Cloud фокусируется на операциях, приближённых к режиму реального времени, и её главный экономический ориентир — не стоимость вычислений как таковых, а стоимость передачи Эбайт данных на Землю и потери, связанные с тем, что данные не удаётся своевременно обработать, когда они могли бы оказаться полезными для нужд обороны, гражданских служб, науки и коммерческих клиентов.

Орбитальные ЦОД для компании — это скорее периферийные вычисления, помогающие сократить объём отправляемых на Землю данных. Решения OwlO Cloud, таким образом, помогут повысить эффективность наблюдения за планетой, морского мониторинга, реагирования на чрезвычайные ситуации и задач в сфере безопасности и обороны.

Google уже отправила на орбиту первый аппарат программы Suncatcher и запустила на нём ИИ-инференс. Стартап Cowboy Space направил американским властям заявку на развёртывание 20 тыс. таких аппаратов в космосе; Blue Origin намерена запустить 51 тыс. подобных спутников; а SpaceX говорит уже об 1 млн. NVIDIA тем временем анонсировала ИИ-ускоритель Space-1 Vera Rubin Module, предназначенный специально для работы в орбитальных ЦОД.

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