Компания DapuStor анонсировала SSD серий R6101 и R6301 семейства Roealsen6 R6, ориентированные на современные инфраструктуры ИИ и НРС. Устройства, выполненные в форм-факторе E1.S, оснащены жидкостным охлаждением на основе водоблока.

В изделиях применяются чипы флеш-памяти 3D eTLC NAND. Для обмена данными служит интерфейс PCIe 5.0 x4 (NVMe 2.0). Средняя заявленная наработка на отказ (MTBF) — 2,5 млн часов. Говорится о соответствии стандарту OCP 2.5.

Накопители R6101 рассчитаны на одну полную перезапись в сутки (1 DWPD). В эту серию вошли модели вместимостью 3,84 и 7,68 Тбайт. У младшей версии скорость последовательного чтения информации достигает 14 000 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 6000 Мбайт/с. У старшего варианта показатели составляют до 12 000 и 8000 Мбайт/с соответственно. Величина IOPS при произвольном чтении данных блоками по 4 Кбайт — до 2,5/2,1 млн, при произвольной записи — до 350/320 тыс. (у моделей на 3,84/7,68 Тбайт).

У решений R6301 показатель надёжности — 3 DWPD. Эта серия представлена устройствами на 3,2 и 6,4 Тбайт. Их показатели быстродействия в целом эквивалентны сопоставимым по ёмкости версиям R6101 за тем исключением, что величина IOPS при произвольной записи достигает 610 тыс. у модификации на 3,2 Тбайт и 680 тыс. у версии на 6,4 Тбайт. Энергопотребление у всех устройств в режиме простоя находится на уровне 5 Вт, в активном режиме — 16–17 Вт.

В новинках реализована технология Flexible Data Placement (FDP): она интеллектуально распределяет данные по флеш-памяти, оптимизируя использование доступных ячеек и сводя к минимуму влияние усиления записи (Write Amplification). Предусмотрена сквозная защита данных (End-to-End Data Protection). Гарантия производителя составляет пять лет.

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