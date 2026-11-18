Everspin инициировала разработку стандарта LPDDR PMEM (Persistent Memory), который позволит использовать энергонезависимую память MRAM с контроллерами LPDDR5 и LPDDR6, сообщает EE Times. Это поможет упростить внедрение MRAM в серверы, ЦОД, периферийные и автомобильные системы. Для массового применения технологии потребуется не только разработка стандарта, но и его поддержка производителями контроллеров.

Everspin адаптировала контроллеры DDR4 для работы с MRAM, потому что они в основном представляют собой программно настраиваемые блоки. Однако современные контроллеры LPDDR5 и LPDDR6 обычно реализуются в виде жёстко заданных аппаратных блоков, поэтому для поддержки MRAM придётся убеждать производителей контроллеров вносить изменения в свои проекты.

На практике поставщики решений едва ли станут тратить ресурсы на адаптацию без общепринятого стандарта и подтверждённого спроса со стороны заказчиков. Поэтому рабочая группа JEDEC JC-42.6 поможет сформировать основу для массового внедрения MRAM. Полностью перерабатывать стандарты LPDDR не потребуется: MRAM не нуждается в периодическом обновлении данных как DRAM и не требует поддержки скоростных режимов. С другой стороны, необходимо предусмотреть работу с меньшими страницами памяти размером в десятки и сотни байтов и учесть тайминги.

Одним из перспективных направлений компания считает создание модулей MRAM ёмкостью в несколько Гбайт — она может стать альтернативой DRAM с резервным питанием от батарей или использоваться в качестве буфера для более медленной NAND. Последний вариант использует IBM в накопителях FCM5. Ранее Everspin продемонстрировала расширение памяти x86-сервера с помощью MRAM PERSYST, подключённой посредством CXL.

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