IBM оснастила SSD семейства FCM5 чипами Everspin MRAM

В августе нынешнего года корпорация IBM анонсировала фирменные SSD пятого поколения — устройства FCM5 (FlashCore Module 5). Как сообщает ресурс Blocks & Files, в этих накопителях задействованы чипы магниторезистивной энергонезависимой памяти с произвольным доступом (MRAM) производства Everspin.

MRAM в конструкции SSD применяется вместо суперконденсаторов для защиты от потери данных в результате сбоев питания. В традиционных накопителях корпоративного класса при потере энергоснабжения суперконденсаторы выполняют функцию встроенного мини-ИБП, позволяя контроллеру переместить информацию из DRAM-кеша во флеш-память и корректного завершить работу.

В устройствах FCM5 чипы MRAM служат в качестве буфера. Они обеспечивают быстрый доступ, на уровне DRAM (десятки наносекунд), могут адресоваться побайтно и обладают колоссальной износостойкостью. Причём данные в MRAM сохраняются даже при отключении питания, что избавляет от необходимости установки суперконденсаторов. Благодаря такому подходу высвобождается дополнительное пространство в корпусе накопителя, что позволяет установить больше микросхем NAND для повышения вместимости.

Изделия семейства FCM5 построены на чипах флеш-памяти QLC NAND с pSLC-кешированием. Для обмена данными служит интерфейс PCIe 4.0 (NVMe). Доступны варианты с «сырой» ёмкостью 6,6, 12,2, 26,4, 52,8 и 105,6 Тбайт, тогда как вместимость со сжатием достигает соответственно 19,8, 36,6, 79,2, 158,4 и 316,8 Тбайт. Устройства выполнены в форм-факторе EDSFF с усовершенствованным корпусом High-Performance Flash Enclosure (HPFE) Gen 3 E3.

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