IBM представила инструменты для контролируемого использования ИИ-агентов в бизнес-системах

IBM анонсировала новые возможности, которые помогут разработчикам, а также ИТ-специалистам и экспертам по безопасности внедрять ИИ-агентов в бизнес-системы, обеспечивая чёткое разграничение полномочий и подотчётность. Компания предлагает инструменты для обнаружения агентов, проверки их подлинности, контроля доступа и оценки производительности, которые позволят понимать, кто является владельцем каждого агента, ограничивать его доступ к ресурсам, а также отслеживать действия агентов в существующих приложениях и инфраструктуре.

Согласно прогнозам Gartner, к 2028 году типичная компания из списка Fortune 500 будет использовать более 150 тыс. ИИ-агентов. При этом лишь 13 % организаций считают, что у них выстроена надлежащая система управления ИИ-агентами — персистентные учётные данные, неясная принадлежность агентов и разрозненные механизмы контроля существенно затрудняют управление ими, особенно когда агенты взаимодействуют друг с другом, используют различные инструменты и работают в разных командах, на различных платформах и в облачных средах.

«Чтобы агенты могли выполнять реальные задачи в критически важных для компании системах, необходима операционная модель ИИ. Она должна связывать агентов с данными, приложениями и инфраструктурой бизнеса, обеспечивая такой же уровень дисциплины, как и при работе с самыми важными корпоративными системами», — сообщил Динеш Нирмал (Dinesh Nirmal), старший вице-президент IBM Software. Он отметил, что предлагаемая компанией операционная модель для ИИ состоит из четырёх взаимосвязанных ключевых компонентов: агентов, данных, автоматизации и гибридной инфраструктуры. В основе этой модели лежат доверие и контроль, необходимые каждому агенту: подтвержденная идентификация, предоставление доступа исключительно в рамках необходимых полномочий, а также единая среда для обнаружения, защиты и оценки агентов — независимо от того, где они были созданы.

Сообщается, что возможности платформы IBM HashiCorp Vault, позволяющей централизованно хранить, распределять и контролировать доступ к конфиденциальной информации, теперь будут распространяться на ИИ-агентов, предоставляя им защищённые краткосрочные учётные данные, которые ограничивают возможности каждого агента строго необходимой функциональностью.

HashiCorp объединяет управление идентификацией агентов с контролем учётных данных, помогая организациям делегировать задачи при чётком определении полномочий и ответственности.

При использовании вместе с HashiCorp Vault система идентификации агентов (Agent Identity) создает достоверный реестр для каждого агента: кто им владеет, каков его статус в жизненном цикле и какими правами он обладает. Это решение, призванное дополнить уже существующие инвестиции в идентификацию и безопасность, передает контекст прав доступа в механизмы управления учётными данными Vault. В результате обеспечивается принцип минимальных привилегий, а также возможность немедленного отзыва доступа, если агент пытается выполнить несанкционированное действие.

Использование в Vault краткосрочных учетных данных и принципа минимальных привилегий позволяет дополнительно ограничить как круг доступных агенту ресурсов, так и продолжительность действия его прав.

Дополнительные возможности включают:

Vault 2.2 — предоставляет агентам собственные защищённые учетные записи, автоматически обновляет их учётные данные, а также поддерживает постквантовое шифрование для защиты от угроз, характерных для эпохи квантовых вычислений.

Secure Hub (сейчас на стадии публичного превью) обеспечивает централизованный контроль над средами Vault, позволяя компаниям отслеживать состояние систем, интенсивность их использования и доступные ресурсы безопасности.

Компаниям также необходимо видеть все имеющиеся у них агенты, независимо от того, где они были созданы. Платформа IBM watsonx Orchestrate работает в рамках всей экосистемы ИИ — а не только в среде одного конкретного поставщика, — предоставляя организациям единое пространство для обнаружения, защиты и оценки своих агентов. Её функциональные возможности включают:

Обнаружение (Discover, технологическое превью): организации не могут контролировать агентов, о существовании которых они даже не подозревают. Система Orchestrate подключается к таким платформам, как Amazon Bedrock, Microsoft Foundry и Google Gemini, для поиска агентов, созданных во внешних средах. Это позволяет командам видеть всех агентов и управлять ими, избавляя от необходимости добавлять их вручную. Данная функция также распространяется на модели и серверы MCP (Model Context Protocol).

Изоляция (Contain, технологическое превью): один некорректно работающий агент может нарушить деятельность других и привести к распространению ошибок по всей компании. Orchestrate запускает агентов в изолированных «песочницах», что предотвращает их негативное влияние на другие процессы. Кроме того, предусмотрена функция экстренного отключения (kill switch), позволяющая в любой момент остановить работу любого агента.

Оценка (Evaluate): агенты, которые не проходят тестирование и мониторинг, могут со временем начать работать некорректно, что приведёт к росту расходов. Используя Orchestrate, команды могут проверять качество, точность и соответствие требованиям агентов, моделей и серверов MCP до их развёртывания, а затем отслеживать их работу в реальных условиях. Встроенная система контроля затрат позволяет видеть, какие модели и какой объём токенов использует каждый агент, что помогает выявлять источники расходов и оптимизировать их.

Получив доступ к API и инструментам компании, агенты должны располагать сведениями о существующих ресурсах и связи различных систем. Платформа IBM Integration Intelligence Hub предоставляет необходимые данные через механизм Unified Context Engine. Благодаря этому агенты могут, например, устранять неполадки (например, зависшие сообщения) или развёртывать API, опираясь на уже имеющуюся инфраструктуру. Навыки (skills), политики утверждения и механизмы аудита позволяют держать действия агентов под контролем. Вместо того чтобы перестраивать ИТ-ландшафт под нужды ИИ, организации могут задействовать агентов в уже существующих системах, от которых зависит их бизнес.

Инструменты Agent Identity и HashiCorp Vault также интегрируются с защищённой средой выполнения NVIDIA OpenShell. В совокупности они обеспечивают для агентов защищённую среду выполнения, а также подтвержденную идентификацию и временные учетные данные для каждого из них — благодаря этому любое действие можно отследить, ограничить и проверить.

Инструменты IBM HashiCorp Vault 2.2, Agent Identity, watsonx Orchestrate уже общедоступны.

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