IBM увеличила прогноз по выручке от ПО — акции выросли на 4 %

IBM опубликовала финансовые результаты за III квартал 2026 года, завершившийся 30 сентября. Финансовый директор IBM Джеймс Кавано (James Kavanaugh) сообщил, что задержки в заключении сделок в сфере ПО — фактор, обеспокоивший инвесторов в прошлом квартале, — начали преодолеваться. В связи с этим компания повысила прогноз по выручке от ПО. Результаты по этому сегменту за прошедший квартал также превзошли ожидания аналитиков, отметило агентство Reuters.

Выручка IBM в III квартале увеличилась на 4,7 %, до $17,10 млрд, превысив средний прогноз аналитиков в размере $16,82 млрд, опрошенных LSEG (по данным CNBC). Скорректированная прибыль на акцию (Non-GAAP) составила $2,95 при прогнозе $2,86. Чистая прибыль (GAAP) составила $2,19 млрд или $2,30 на акцию, превысив показатели аналогичного периода годом ранее, — $1,74 млрд и $1,84 на акцию соответственно.

Выручка от ПО увеличилась на 8 % до $7,80 млрд, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных StreetAccount ($7,66 млрд). Гибридные облачные решения (Hybrid Cloud, включая Red Hat) принесли больше выручки на 11 %. Выручка подразделения по автоматизации упала на 3 %, выручка подразделения по обработке данных и ИИ выросла на 19 %, выручка от обработки транзакций — на 9 %.

По словам Кавано, около 25 % выручки в сегменте обработки транзакций обеспечили сделки, перенесенные со II квартала, а «остальные 75 % — это полностью новый бизнес».

Кавано заявил агентству Reuters, что теперь IBM ожидает роста годовой выручки от продажи ПО на уровне 7–8 % (ранее прогнозировался рост в диапазоне 6–8 %). На фоне этих новостей акции IBM выросли примерно на 4 % на расширенных торгах.

Выручка от консалтинга осталась на прежнем уровне, составив $5,3 млрд. Выручка инфраструктурного подразделения (IBM Infrastructure), занимающегося продажей серверов, СХД, коммутаторов и системного ПО, составила $3,7 млрд (рост — 4 %). При этом выручка от продаж аппаратного обеспечения мейнфреймов z упала на 20 %.

Что касается прогноза, то компания по-прежнему ожидает, что по итогам года рост выручки составит от 4 до 5 %.

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