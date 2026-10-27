IBM признала, что мейнфреймы стали слишком сложны и нуждаются в модернизации — поможет ИИ

IBM признала, что со временем мейнфреймы могут становиться чрезвычайно сложными в управлении, и решить эту проблему поможет ИИ. Компания анонсировала IBM Z Atlas — решение, предназначенное для адаптации ИИ и агентных приложений к ключевым рабочим процессам: планированию и проверке вносимых изменений или модернизации приложений и инфраструктуры.

«Система призвана составить полную карту стека z/OS клиента, в том числе инфраструктуры, промежуточного ПО, приложений и использовать системный интеллект, чтобы сократить объём ручного труда при выполнении таких задач как управление патчами, соблюдение нормативных требований и обмен знаниями между отделами от системных программистов до разработчиков приложений. <..> IBM Z Atlas призван устранить основную причину незапланированных сбоев z/OS — внесение изменений с неподтвержденной безопасностью, — посредством анализа влияния изменений на стек z/OS, их тестирования и валидации. Такой подход ускоряет модернизацию — эксперты сохраняют контроль над процессами, а все специалисты операционных служб или разработки получают единое представление о системе Z, что способствует снижению рисков», — рассказали в компании.

Система IBM Z Atlas направлена на решение четырёх задач:

понимание устройства систем и их взаимосвязи перед принятием решений или внесением изменений;

оценка возможных последствий, рисков и операционных аспектов;

ускорение планирования модернизации, развёртывания и подготовки ресурсов;

обеспечение доверенного контекста для запуска ИИ-инструментария и автоматизации.

Отводя ИИ важную роль в управлении мейнфреймами, компания не делает ставку исключительно на концепцию AIOps, предполагающей, что ИИ-агенты смогут самостоятельно поддерживать работу ИТ-инфраструктуры, самостоятельно выявлять неполадки и устранять их. «IBM стремится, чтобы при получении с помощью ИИ выводов и рекомендаций окончательные решения и контроль оставались за человеком», — отметили там. Таким образом, под модернизацией в IBM поднимают упрощение эксплуатации мейнфреймов, чтобы клиенты продолжали использовать эту платформу, пишет The Register.

Актуальным поколением мейнфреймов IBM остаётся z17. Уже после их выпуска компания анонсировала CPU, объединяющие ядра z и Arm. По итогам III квартала 2026 года IBM представила позитивный отчёт — её акции подорожали на 4 %.

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