Everspin расширила память x86-сервера с помощью MRAM PERSYST и CXL

Компания Everspin Technologies, разработчик магниторезистивной энергонезависимой памяти с произвольным доступом (MRAM), объявила об успешной демонстрации первого в мире расширения памяти x86-сервера с помощью MRAM PERSYST, подключённой к серверу Supermicro посредством CXL.

Для демонстрации использовался сервер Supermicro AS-1116CS-TN с 32-ядерным процессором AMD EPYC 9355, FPGA-платформа AMD Alveo U250 с контроллером Wolley CXL (по данным ресурса Blocks & Files — CXL 3.2, но c PCIe 3.0), подключённым к Everspin PERSYST DDR4 MRAM UDIMM ёмкостью 1 Гбайт (четыре модуля MRAM DDR4 в встроенных разъёмах DIMM на плате FPGA).

Конфигурация предоставляет платформу, основанную на открытых стандартах, для демонстрации согласованного доступа к персистентной памяти MRAM через CXL. Она также позволяет объединять ресурсы памяти в пул и распределять их между хостами. Для ИИ-систем это создаёт возможности для использования таких решений, как контрольные точки и персистентный KV-кеш. В рамках демонстрации разработчики показали работу быстрого персистентного буфера и кеш-памяти с построчными доступом с задержкой на уровне наносекунд и записью данных в 100 раз быстрее, чем в SSD на базе NAND.

Everspin планирует внедрить технологию MRAM в новые архитектуры памяти, включая персистентное кеширование, буферизацию записи и приложения для работы с метаданными. До сих пор, как и Optane, MRAM не удавалось из-за высокой цены добиться значительного прогресса за пределами специализированных рынков с малым объёмом продаж.

Глава Everspin Санджив Аггарвал (Sanjeev Aggarwal) отметил, что CXL предоставляет стандартный способ использования памяти MRAM на гораздо более широком спектре вычислительных платформ: «Теперь у нас есть рабочая система, позволяющая заказчикам выполнять свои собственные рабочие нагрузки и оценивать преимущества для своих конкретных приложений». Генеральный директор Wolley сообщил, что их контроллер обеспечивает подключение к памяти и хранилищам данных через CXL, а демонстрация с Everspin наглядно показала, как MRAM может быть внедрена с использованием стандартной семантики.

Как полагает Blocks & Files, основная идея в том, чтобы задействовать MRAM в периферийных x86-серверах или небольших ЦОД для хранения рабочих данных ИИ, таких как блоки KV-кеша, с возможностью считывания их быстрее, чем с внешних SSD (даже с RDMA), и без потери данных при отключении питания или сбое в работе.

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