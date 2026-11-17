Неооблачный провайдер Lambda объединил посредством CPO-коммутаторов NVIDIA Quantum-X 10 тыс. ускорителей в составе стоек GB300 NVL72. Это помогло снизить потребление энергии, повысить отказоустойчивость и увеличить среднее время между сбоями в ИИ ЦОД.

Задержка сократилась примерно на 4 % на уровне стойки и на величину до 10 % на уровне вычислительного модуля. При этом сеть сохранила показатель пропускной способности, сопоставимый с показателями традиционных подключаемых оптических модулей. Отказ от традиционных подключаемых трансиверов в пользу интегрированной оптики повысил энергоэффективность до пяти раз, а надёжность работы — до 15 рах. В такой системе используется вчетверо меньше лазеров, что означает сокращение числа компонентов, подверженных выходу из строя.

Для отвода тепла от чипа коммутатора и оптических модулей используется СЖО. Медианная температура оптических компонентов составляет 36 °C — для сравнения, у традиционных сменных оптических модулей она равна 51 °C. В ходе проведённых испытаний было установлено, что повысилась стабильность целостности сигнала.

Каждый коммутатор комплектуется 18 съёмными внешними источниками света, которые подают излучение на оптические модули. Оптические модули можно заменять непосредственно на месте эксплуатации — в отличие от традиционных подключаемых оптических компонентов, где при выходе лазера из строя менять приходится весь модуль целиком. Близкое размещение компонентов друг к другу в десятки раз сокращает путь электрического сигнала, сокращая потери. Кроме того, отпадает необходимость в использовании ретаймеров — в итоге снижаются как энергопотребление, так и количество компонентов на пути передачи сигнала.

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