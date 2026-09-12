NewPhotonics представила оптический движок NPC50506 на 6,4 Тбит/с с интегрированным лазером

Израильская компания NewPhotonics разработала оптический движок нового поколения — фотонный чип NPC50506, предназначенный для организации сверхбыстрого интерконнекта в дата-центрах, ориентированных на ИИ-нагрузки. Изделие обеспечивает пропускную способность до 6,4 Тбит/с.

Главной особенностью новинки является интеграция лазера непосредственно на кремниевый чип. Такая конструкция устраняет необходимость во внешних источниках света и в сложной оптической стыковке, что существенно снижает потери, а также способствует уменьшению энергопотребления всей системы. Кроме того, упрощается монтаж.

Решение NPC50506 спроектировано с прицелом на архитектуру Near-Package Optics (NPO). Говорится о полной совместимости со стандартами экосистемы Open CPX MSA. Применены модуляция 224 Гбит/с PAM4 и низкопрофильная упаковка Flip-Chip BGA.

Подчёркивается, что при создании изделия NewPhotonics уделила большое внимание удобству обслуживания. Вместо жёсткой интеграции оптического модуля в корпус коммутатора или ускорителя, использован «сокетный» подход: движок устанавливается в специальный разъём, что позволяет тестировать его до финальной сборки, а также производить быструю замену в полевых условиях в случае выхода из строя. Благодаря этому сокращаются эксплуатационные издержки, поскольку при поломке не придется менять весь узел с оптическим движком.

Выход NPC50506 знаменует важный шаг на пути к переходу от традиционных медных интерфейсов к энергоэффективным оптическим интерконнектам. Пробные поставки новинки начнутся до конца текущего месяца.

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