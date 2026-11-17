Дебют платформы NVIDIA Vera Rubin в бенчмарках MLPerf был отмечен её лидерством по производительности в таких областях, как обучение моделей, постобучение и выполнение задач интеллектуальными агентами (agentic inference), сообщила NVIDIA.

NVIDIA опередила конкурентов во всех тестах MLPerf Training v6.1. При этом, в категории MLPerf Endpoints компания показала более чем десятикратный прирост (по сравнению с предыдущим поколением) пропускной способности на ватт для систем на базе ИИ-агентов. NVIDIA стала единственной, показавшей результаты во всех тестах текущего цикла — от больших языковых моделей и генерации изображений до рекомендательных систем и постобучения моделей с подкреплением.

При этом система Vera Rubin NVL72 продемонстрировала до двух раз более высокую производительность в расчете на один GPU по сравнению с NVIDIA GB300 NVL72. NVIDIA также провела тестирование на 10 240 GPU в составе систем GB300 — это самый масштабный показатель в данном раунде. А платформа Microsoft Azure провела тесты, задействовав 10 240 GPU NVIDIA в системах GB200.

NVIDIA Vera Rubin стала лидером в области агентных вычислений (agentic inference) по результатам тестов MLPerf Endpoints, показав лучшие показатели во всех бенчмарках, ориентированных на работу AI-агентов. Тестирование MLPerf Endpoints оценивает производительность систем в реальных сценариях работы AI-агентов, одновременно проверяя, насколько успешно и корректно они справляются с поставленными целями.

Согласно предварительным результатам для Kimi K3 — крупной открытой модели, разработанной специально для агентных рабочих процессов, — системы VR200 NVL72 обеспечили более чем десятикратное преимущество по пропускной способности на ватт затраченной энергии по сравнению с GB300 NVL72 при идентичной скорости отклика. Предварительные результаты для системы Vera Rubin ожидают подтверждения со стороны ассоциации MLCommons.

NVIDIA отметила, что Vera Rubin также демонстрирует передовые показатели в независимых бенчмарках, таких как SemiAnalysis AgentX и Artificial Analysis AgentPerf, что подтверждает широкие возможности инфраструктура NVIDIA, способной эффективно поддерживать самые разные задачи: от предварительного и последующего обучения моделей до выполнения агентных вычислений (agentic inference), а также решать задачи, не связанные напрямую с ИИ — например, обеспечивать HPC.

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