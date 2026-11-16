Встраиваемая система AAEON Boxer-8741AI выполнена на платформе NVIDIA Jetson T5000

Компания AAEON анонсировала встраиваемую систему Boxer-8741AI — своё первое решение на аппаратной платформе NVIDIA Jetson Thor. Устройство предназначено для создания различных роботизированных комплексов, таких как человекоподобные машины и автономные мобильные роботы.

Применён вычислительный модуль Jetson T5000, который содержит CPU с 14 вычислительными ядрами Arm Neoverse-V3AE с максимальной тактовой частотой 2,6 ГГц и 2560-ядерный GPU на архитектуре Blackwell с частотой до 1,57 ГГц (с тензорными ядрами пятого поколения). Объём оперативной памяти LPDDR5X равен 128 Гбайт.

Устройство Boxer-8741AI располагает коннектором M.2 2280 M-Key для SSD (NVMe), слотом M.2 2230 E-Key для адаптера Wi-Fi/Bluetooth и разъёмом M.2 3052 B-Key для сотового модема 4G/5G (плюс гнездо для карты Nano SIM). Есть два сетевых порта 10GbE и четыре порта 5GbE (все на основе разъёмов RJ45), интерфейс HDMI 1.4a с поддержкой видео с разрешением 3840 × 2160 пикселей (30 Гц), четыре порта USB 3.1 Type-A, разъёмы DB-9 (последовательные порты RS-232/RS-485, а также GPIO) и порт Mini-USB, предназначенный для прошивки или обновления операционной системы. В одной из боковых частей корпуса предусмотрены шесть отверстий для подключения антенн беспроводной связи.

Питание (19–48 В) подаётся через 2-контактный коннектор. Габариты устройства составляют 240 × 164,8 × 105,1 мм, масса — 3,5 кг. Допускается монтаж на стену. Диапазон рабочих температур простирается от -20 до +60 °C. Говорится о совместимости с ОС NVIDIA JetPack 7.1 или новее.

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