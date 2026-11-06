AAEON представила Pico-PTH4 — самый компактный одноплатник с Intel Panther Lake

Компания AAEON расширила ассортимент одноплатных компьютеров, анонсировав модель Pico-PTH4. Утверждается, что на сегодняшний день это самое компактное на рынке устройство данного класса, выполненное на аппаратной платформе Intel Panther Lake: размеры составляют 100 × 72 мм (форм-фактор Pico-ITX).

Максимальная конфигурация включает процессор Core Ultra X7 358H с 16 ядрами (4Р + 8Е + 4LPE), работающими на тактовой частоте до 4,8 ГГц. В состав чипа входят графический ускоритель Intel Arc B390 (12 ядер Xe3) и нейропроцессорный узел NPU 5 с ИИ-производительностью до 50 TOPS на операциях INT8. Поддерживается до 32 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X-7467 (Non ECC).

Новинка получила коннектор M.2 2280 M-Key (PCIe 5.0 x4) для SSD, разъём M.2 2230 E-Key (PCIe 4.0 x1 + USB 2.0) для комбинированного адаптера Wi-Fi/Bluetooth, а также коннектор FPC (PCIe 3.0 x4). Присутствует сетевой контроллер Intel I226 с двумя портами 2.5GbE RJ45, один из которых поддерживает технологию Preboot Execution Environment (PXE), позволяющую компьютеру загружать операционную систему или установочный образ по сети (а не с локального накопителя).

Для вывода изображения имеется интерфейс HDMI 2.1 с поддержкой разрешения до 3840 × 2160 пикселей (60 Гц). Кроме того, реализованы два порта USB 3.1 Type-A. Через разъёмы на самой плате можно задействовать два последовательных порта RS-232/422/485. Есть колодка GPIO и разъём для подсоединения вентилятора охлаждения.

Диапазон рабочих температур простирается от -20 до +70 °C. Питание подаётся через двухконтактный коннектор Phoenix. За безопасность отвечает модуль TPM 2.0. Гарантирована совместимость с Windows 11 и Ubuntu 26.04. Приём предварительных заказов на Pico-PTH4 уже начался.

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