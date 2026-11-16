Nscale ввела в эксплуатацию два ЦОД и 25 тыс. ИИ-ускорителей за 2,5 месяца

Недавно опубликованном проспекте IPO компания Nscale объявила, что теперь располагает 50 тыс. активных ИИ-ускорителей из планируемых 461 тыс. В предыдущем проспекте, датированным 31 августа, имелась информация лишь о 25 тыс. активных ускорителях, сообщает Datacenter Dynamics. Кроме того, у Nscale теперь семь активных площадок ЦОД, против пяти площадок с совокупной мощностью 55 МВт ранее. Общая мощность всех семи площадках не разглашается.

Всего, как заявляет Nscale, имеется 1,37 ГВт активных и законтрактованных мощностей, из которых 1 ГВт относится к собственным площадкам компании, а 165 МВт — колокейшн-ЦОД. В целом компания видит потенциал получения до 10 ГВт энергетических мощностей.

Также Nscale изменила систему отчётности о финансах. В прежнем проспекте она сообщала о выручке $140,6 млн за первые шесть месяцев 2026 года, рост составлял 1252 % г/г. При этом убытки также взлетели до $1,02 млрд против $368,9 млн годом ранее. В новом проспекте основное внимание уделили полному 2025 году, выручка за который составила $33 млн, что на 73 % выше в сравнении с $19,1 млн в 2024 году.

Как сообщается в проспекте, совокупная стоимость активных контрактов с клиентами на принципе долгосрочной оплаты take-or-pay составляла около $6,4 млрд, а общая стоимость как активных, так и законтрактованных соглашений оказалась на уровне $105,8 млрд. Для сравнения, на 31 декабря 2025 года речь шла об $0,5 млрд и $38 млрд соответственно. Контракты предусматривают развёртывание около 461 тыс. действующих и законтрактованных на указанную дату ускорителей.

Также компания рассказала о сделках с Anthropic. В августе партнёры подписали соглашение о предоставлении вычислительных мощностей на $45 млрд ($44,6 млрд), связанное с использованием мощностей будущей площадки Nscale — Monarch Compute Campus в западной Вирджинии. В новом проспекте подтверждается информация о переговорах, касающихся строительства второго здания ЦОД на площадке.

Сообщается, что 29 сентября Anthropic воспользовалась правом законтрактовать дополнительные мощности в здании Building 2 на территории кампуса Monarch. У партнёров есть 60 дней на добросовестные переговоры по соглашению о Building 2. Право Anthropic в отношении Building 3 может быть реализовано в течение 15 рабочих дней после подписания соглашения по Building 2. Если это право будет реализовано, на переговоры по Building 3 отводится ещё 60 дней.

Nscale заявила, что рассчитывает финансировать развёртывание инфраструктуры в интересах Anthropic за счёт внешнего финансирования и денежных потоков от операций компании. При этом в свете сделки с Anthropic проведена оценка возможностей рынка и проведены переговоры с его участниками относительно необходимости финансирования. Nscale подчеркнула, что имеет опыт привлечения средств на строительство ЦОД и покупку ИИ-ускорителей. Учитывая проделанную работу и предыдущий опыт, Nscale полагает, что сможет получить финансирование в установленные сроки.

При этом у Nscale пока нет уже заключенных соглашений о финансировании. Если компания в установленные сроки не сможет предоставить Anthropic инфраструктуру ИИ-ускорителей, в т.ч. из-за задержек в цепочках поставок, Anthropic может получить право расторжения договора без обязательств. В рамках IPO компания намерена привлечь миллиарды долларов для финансирования строительства ИИ ЦОД. Вероятная оценка Nscale составит $30 млрд, но официальная дата размещения пока не объявлена.

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