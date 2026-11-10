Суперкомпьютер МГУ получил российскую СХД на процессорах Baikal-S

«Группа Астра» и компания «Спинтроника» сообщили о завершении проекта по созданию СХД для нового суперкомпьютера МГУ им. М.В. Ломоносова. Программно–определяемое хранилище SDS TROK от «Группы Астра» было развёрнуто на серверах производства «Спинтроники» с отечественными процессорами Baikal–S для использования в качестве СХД для ПАК «Исток». «Исток» эксплуатируется в МГУ имени М.В. Ломоносова с I квартала 2026 года. Доступ к данным осуществляется по NFS.
Весь технологический стек — полностью российский, начиная от аппаратной части. Это было одним из главных требований МГУ — наличие отечественных комплектующих и совместимость с процессорами Baikal–S.
Заявка МГУ одержала победу на открытом конкурсном отборе по реализации мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы организаций, выполняющих научные исследования и разработки. Благодаря этом финансирование проекта осуществлялась за счёт госбюджета через Министерство науки и высшего образования РФ (Соглашение № 075-15-2025-541).
Команда SDS TROK выстроила конвейер сборки и провела тестирование в два этапа: сначала на виртуальных машинах, затем на физическом оборудовании, подтвердив стабильную работу и соответствие заявленными характеристика. Доработка СХД вошла в основную кодовую базу продукта и теперь находится в открытом доступе.
SDS TROK, по словам создателей, гарантирует сохранность результатов вычислений при отказе оборудования на уровне архитектуры:
- Синхронная репликация на базе DRBD. Запись подтверждается, только когда данные сохранены на заданном числе узлов. При выходе сервера из строя система работает без потери информации.
- Автоматическое восстановление. После возврата узла запускается дельта–синхронизация: копируются только изменившиеся блоки. Это снижает нагрузку на сеть и ускоряет возврат кластера в отказоустойчивое состояние.
- Разделение ролей узлов. Контроллеры управляют конфигурацией, воркеры отвечают за DRBD–ресурсы. Это позволяет масштабировать комплекс без потери управляемости и надежности.
Также администратору не требуются вручную управлять репликацией или запускать процедуры восстановления.
Источник: