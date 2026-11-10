Суперкомпьютер МГУ получил российскую СХД на процессорах Baikal-S

«Группа Астра» и компания «Спинтроника» сообщили о завершении проекта по созданию СХД для нового суперкомпьютера МГУ им. М.В. Ломоносова. Программно–определяемое хранилище SDS TROK от «Группы Астра» было развёрнуто на серверах производства «Спинтроники» с отечественными процессорами Baikal–S для использования в качестве СХД для ПАК «Исток». «Исток» эксплуатируется в МГУ имени М.В. Ломоносова с I квартала 2026 года. Доступ к данным осуществляется по NFS.

Весь технологический стек — полностью российский, начиная от аппаратной части. Это было одним из главных требований МГУ — наличие отечественных комплектующих и совместимость с процессорами Baikal–S.

Заявка МГУ одержала победу на открытом конкурсном отборе по реализации мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы организаций, выполняющих научные исследования и разработки. Благодаря этом финансирование проекта осуществлялась за счёт госбюджета через Министерство науки и высшего образования РФ (Соглашение № 075-15-2025-541).

Команда SDS TROK выстроила конвейер сборки и провела тестирование в два этапа: сначала на виртуальных машинах, затем на физическом оборудовании, подтвердив стабильную работу и соответствие заявленными характеристика. Доработка СХД вошла в основную кодовую базу продукта и теперь находится в открытом доступе.

SDS TROK, по словам создателей, гарантирует сохранность результатов вычислений при отказе оборудования на уровне архитектуры:

Синхронная репликация на базе DRBD. Запись подтверждается, только когда данные сохранены на заданном числе узлов. При выходе сервера из строя система работает без потери информации.

Автоматическое восстановление. После возврата узла запускается дельта–синхронизация: копируются только изменившиеся блоки. Это снижает нагрузку на сеть и ускоряет возврат кластера в отказоустойчивое состояние.

Разделение ролей узлов. Контроллеры управляют конфигурацией, воркеры отвечают за DRBD–ресурсы. Это позволяет масштабировать комплекс без потери управляемости и надежности.

Также администратору не требуются вручную управлять репликацией или запускать процедуры восстановления.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: