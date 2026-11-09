IBM, AMD и ORNL запустили платформу для разработки технологий квантовой коррекции ошибок

Компании IBM и AMD, а также Центр квантовой науки (QSC) в составе Окриджской национальной лаборатории (ORNL) Министерства энергетики США (DOE) объявили о запуске специализированной платформы для разработки технологий квантовой коррекции ошибок. Система объединяет HPC и квантовые вычисления для решения одной из ключевых проблем на пути масштабирования квантовых компьютеров.

Физические кубиты (квантовые биты) крайне чувствительны к малейшим колебаниям температуры, электромагнитным полям и дефектам материалов. Уровень шума растёт экспоненциально по мере увеличения количества кубитов и глубины алгоритма, а поэтому без эффективной квантовой коррекции ошибок масштабирование квантовых компьютеров невозможно.

Новая платформа использует самый мощный квантовый процессор IBM — изделие Quantum Nighthawk со 120 кубитами. Задействована НРС-система ORNL Umbra на процессорах AMD EPYC Turin и ускорителях Instinct MI355X: она обеспечивает классические вычислительные ресурсы для исследований в области квантовой коррекции ошибок, оптимизации декодирования и оркестровки программного обеспечения.

Запущенная платформа позволяет оценивать различные подходы и определять оптимальные архитектуры квантовой коррекции ошибок. Ученые смогут проверять сложные многоуровневые коды коррекции, которые в будущем позволят проектировать полностью отказоустойчивые квантовые машины. Конечная цель заключается в том, чтобы ускорить создание масштабируемой и эффективной вычислительной инфраструктуры на основе квантовых процессоров.

В целом, проект поддерживает масштабную инициативу DOE под названием Quantum Genesis Mission, которая направлена на разработку к 2028 году системы со 100 логическими кубитами, способными выполнять 100 тыс. сложных операций. Такой машине потребуется высокоэффективный механизм квантовой коррекции ошибок.

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