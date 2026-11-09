Два чипа Intel Xeon D и 24 отсека U.2/U.3 NVMe: QNAP представила СХД ES2486AFdc типа All-Flash

Компания QNAP Systems анонсировала систему хранения ES2486AFdc — своё первое устройство корпоративного класса типа All-Flash с двумя контроллерами, функционирующими в режиме «активный — активный». Новинка ориентирована на среды виртуализации, базы данных и другие ресурсоёмкие нагрузки.

Каждый из контроллеров несёт на борту процессор Intel Xeon D-2142IT (8C/16T, 1,9–3,0 ГГц). Объём оперативной памяти RDIMM DDR4 ECC составляет 64 Гбайт на контроллер с возможностью расширения до 512 Гбайт в конфигурации 8 × 64 Гбайт (до 1 Тбайт на систему). Кроме того, есть 4 Гбайт флеш-памяти для программного обеспечения (с функцией Dual Boot OS Protection).

Во фронтальной части расположены 24 отсека для SFF-накопителей U.2/U.3 с интерфейсом PCIe (NVMe); допускается горячая замена. Заявленная пропускная способность достигает 15 Гбайт/с, показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) — 616 тыс. при произвольном чтении данных блоками по 4 Кбайт.

Каждый из контроллеров располагает двумя слотами PCIe 3.0 x8 для адаптеров 25GbE или Fibre Channel, четырьмя портами 10GbE SFP+ и тремя портами 2.5GbE, один из которых зарезервирован для удалённого управления. Кроме того, есть по два разъёма USB 3.0 Type-A.

СХД выполнена в форм-факторе 2U с габаритами 88,3 × 483 × 525,18 мм, а масса составляет около 22 кг без установленных накопителей. Применены два блока питания мощностью 700 Вт с резервированием. В системе охлаждения задействованы вентиляторы диаметром 60 мм с возможностью горячей замены. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +40 °C. В качестве программной платформы используется QES 2.2.1. Приём заказов на новинку уже начался.

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