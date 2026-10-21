QNAP выпустила JBOD-массивы и карту расширения с поддержкой USB 4

Компания QNAP Systems представила JBOD-массивы TL-D810TC4 и TL-R1210TC4-RP с интерфейсом USB 4 для предприятий малого и среднего бизнеса, а также создателей контента. Кроме того, анонсирована специальная карта расширения QXP-40G2UC, позволяющая наделить портами USB 4 существующую NAS-систему.

Устройство TL-D810TC4 выполнено в «настольном» форм-факторе. Доступны восемь отсеков для LFF/SFF-накопителей с интерфейсом SATA-3; возможна горячая замена. Габариты составляют 188,2 × 329,3 × 281,4 мм, масса — 6,18 кг без установленных HDD/SSD. За охлаждение отвечают два вентилятора диаметром 120 мм. Блок питания имеет мощность 250 Вт. Гарантия — два года.

Модель TL-R1210TC4-RP, в свою очередь, имеет формат 2U: она рассчитана на монтаж в серверную стойку. Предусмотрены 12 посадочных мест для LFF/SFF-накопителей SATA-3. Размеры — 88,65 × 432 × 370,85 мм, масса — 9,17 мм. Установлены два 80-мм вентилятора и два блока питания на 250 Вт. Предоставляется трехлетняя гарантия.

Оба JBOD-массива используют для подключения порт USB 4 Type-C с пропускной способностью до 40 Гбит/с. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +40 °C. Говорится о совместимости с QTS/QuTS hero, Windows и Ubuntu.

Карта расширения QXP-40G2UC выполнена на контроллере ASMedia ASM4242 и оснащена двумя разъёмами USB 4 Type-C. Для установки необходим слот PCIe 4.0 x4. Изделие имеет низкопрофильное исполнение, а в комплект поставки включены монтажные планки стандартной и уменьшенной высоты. Заявлена совместимость с NAS под управлением QTS 5.2.x (или новее) и QuTS hero 5.2.x. Срок гарантии составляет два года.

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