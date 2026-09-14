QNAP выпустила гибридный NAS TS-h966TX с поддержкой Thunderbolt 4

QNAP Systems представила гибридное сетевое хранилище TS-h966TX в «настольном» форм-факторе. Новинка располагает двумя портами Thunderbolt 4, что позволяет напрямую подключать её к рабочим станциям под управлением macOS или Windows с поддержкой соответствующего высокоскоростного интерфейса.

В основу устройства положен неназванный процессор Intel Core i3 с шестью вычислительными ядрами, функционирующими на частоте до 4,4 ГГц. Объём оперативной памяти DDR5 в базовой конфигурации составляет 8 Гбайт, в максимальной — 64 Гбайт (2 × 32 Гбайт SO-DIMM).

В общей сложности предусмотрены девять фронтальных отсеков для накопителей: могут быть установлены пять изделий типоразмера LFF/SFF с интерфейсом SATA-3, а также четыре SSD формата SFF U.2 (PCIe/NVMe). Во всех случаях допускается горячая замена. Помимо двух портов Thunderbolt 4, есть по одному сетевому разъёму 2.5GbE RJ45 и 10GbE RJ45, один порт USB 2.0, два порта USB 3.1 Type-A (один выведен на лицевую панель) и коннектор HDMI с поддержкой видео формата 4K (до 60 Гц).

Габариты NAS составляют 182,7 × 224,6 × 223,6 мм, масса — 3,57 кг. Диапазон рабочих температур — от 0 до +40 °C. Питание устройство получает от сетевого адаптера мощностью 150 Вт. В качестве программной платформы применяется фирменная ОС QTS 5.2.9, которая базируется на файловой системе ZFS. На новинку предоставляется трёхлетняя гарантия с возможностью расширения до пяти лет.

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