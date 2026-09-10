QNAP представила гибридные NAS серии TVS-hx77AX на платформе AMD Ryzen 7000

QNAP Systems анонсировала гибридные сетевые хранилища серии TVS-hx77AX с поддержкой NFS over RDMA. Устройства ориентированы на ресурсоёмкие задачи, такие как обучение ИИ-моделей, виртуализация и совместная работа с видеоматериалами в формате 4K.

В семейство вошли модели TVS-h1677AX, TVS-h1277AX и TVS-h877AX в «настольном» форм-факторе. Все они комплектуются процессором AMD Ryzen 5 7000 с шестью ядрами (12 потоков), работающими на тактовой частоте до 5,1 ГГц, и интегрированным ускорителем AMD Radeon Graphics. Объём оперативной памяти DDR5 в стандартной комплектации составляет 16 Гбайт, в максимальной — 192 Гбайт (4 × 48 Гбайт).

Хранилища получили по два сетевых порта 2.5GbE и 10GbE, по два разъёма USB 2.0 и USB 3.1 Type-C, а также интерфейс HDMI 1.4b (до 4096 × 2160 пикселей; 30 Гц). Кроме того, реализованы два слота PCIe 4.0 x4 и один слот PCIe 4.0 x4/х8: в них могут быть установлены дискретные GPU-ускорители или дополнительные сетевые адаптеры, в частности, 25GbE.

Вариант TVS-h1677AX располагает 16 отсеками для накопителей в конфигурации 12 × LFF (SATA) и 4 × SFF (U.2 NVMe / PCIe 4.0 x2). У версии TVS-h1277AX количество посадочных мест под LFF-диски уменьшено до восьми. Модификация TVS-h877AX поддерживает шесть накопителей LFF и два SFF. Во всех случаях допускается горячая замена.

Все новинки оборудованы блоком питания мощностью 500 Вт. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +40 °C. В качестве программной платформы применяется QuTS hero h5.2.9. На решения предоставляется пятилетняя гарантия.

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