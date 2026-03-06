QNAP представила сетевое хранилище TS-h1077AFU типа All-Flash на базе AMD Ryzen PRO 7000

Компания QNAP Systems анонсировала NAS-систему TS-h1077AFU типа All-Flash, рассчитанную на монтаж в стойку. Устройство выполнено в форм-факторе 1U с применением аппаратной платформы AMD, а в качестве ОС используется QuTS hero h5.2.8 с файловой системой ZFS.

Новинка несёт на борту процессор Ryzen 7 7000 с восемью ядрами (16 потоков; до 5,3 ГГц) и ускорителем AMD Radeon Graphics. Объём оперативной памяти DDR5 с поддержкой ECC в стандартной конфигурации составляет 32 Гбайт, в максимальной — 192 Гбайт (4 × 48 Гбайт UDIMM). В оснащение входят 5 Гбайт встроенной флеш-памяти для ОС.

Во фронтальной части расположены 10 отсеков для SSD типоразмера SFF с интерфейсом SATA-3; допускается горячая замена. Суммарная внутренняя вместимость может достигать 153 Тбайт при использовании SSD ёмкостью 15,36 Тбайт. Возможно подсоединение до четырёх модулей расширения TL-R2400PES-RP на 24 накопителя каждый, что позволяет формировать хранилища петабайтного класса.

Устройство располагает двумя сетевыми портами 2.5GbE и двумя портами 10GbE. Есть два слота PCIe 4.0 х8, в которые могут быть установлены дополнительные сетевые адаптеры (например, 25GbE) или карты с поддержкой M.2 SSD. Есть два порта USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с). Питание обеспечивают два блока мощностью 350 Вт. Габариты составляют 44 × 430 × 582 мм, масса — 9,43 кг. Диапазон рабочих температур — от 0 до +40 °C. На хранилище предоставляется пятилетняя гарантия. Производитель обещает рыночную доступность модели TS-h1077AFU как минимум до 2030 года.

