QNAP выпустила управляемые L2-коммутаторы QSW-M2130 с поддержкой 10GbE и PoE++

QNAP анонсировала управляемые L2-коммутаторы серии QSW-M2130 для предприятий малого и среднего бизнеса. Устройства, рассчитанные на монтаж в стойку, поддерживают такие функции, как LACP, QoS, VLAN и IGMP Snooping.

Новинки объединяют возможности коммутатора доступа и агрегации в одном устройстве. Они оснащены 24 портами 2.5GbE RJ45 для подключения рабочих станций, NAS и прочего оборудования, а также портами 10GbE для агрегации трафика в основную сеть. При этом модель QSW-M2130-4C2S24T получила четыре комбинированных разъёма 10GbE RJ45/SFP+ и два порта 10GbE SFP+, а модификация QSW-M2130P-2C2S26T — по два разъёма 10GbE SFP+ и 10GbE RJ45, а также два комбинированных порта 10GbE RJ45/SFP+.

Оба коммутатора располагают консольным портом RJ45. Версия QSW-M2130P-2C2S26T поддерживает технологию PoE++ (на 28 портах RJ45) с бюджетом мощности 375 Вт. Это позволяет напрямую подавать питание на такие устройства, как IP-камеры видеонаблюдения формата 4К, беспроводные точки доступа, IP-телефоны и пр.

Общая неблокируемая пропускная способность новинок составляет 120 Гбит/с, коммутационная способность — 240 Гбит/с. Предусмотрен встроенный блок питания. У базовой версии максимальное энергопотребление заявлено на уровне 70 Вт, а у варианта PoE++ оно достигает 455 Вт. Габариты составляют 44 × 440 × 205 мм, масса — 3,06 и 3,54 кг соответственно. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +50 °C.

