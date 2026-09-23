QNAP выпустила стоечный NAS-сервер TS-432XeU с чипом Arm и поддержкой 10GbE

Компания QNAP Systems расширила ассортимент сетевых хранилищ, представив модель TS-432XeU для монтажа в стойку. Устройство выполнено в корпусе форм-фактора 1U с уменьшенной глубиной, составляющей 292,1 мм: благодаря этому новинка может размещаться в настенных сетевых шкафах, серверных помещениях с ограниченным пространством и т.п.

В NAS применён процессор Annapurna Labs Alpine с четырьмя вычислительными ядрами Arm Cortex-A57, функционирующими на тактовой частоте 1,7 ГГц. Объём оперативной памяти DDR4 в базовой конфигурации составляет 4 Гбайт, в максимальной — 16 Гбайт (один слот SO-DIMM). Кроме того, есть 4 Гбайт интегрированной флеш-памяти для ядра ОС (с функцией Dual Boot OS Protection).

Во фронтальной части хранилища расположены четыре отсека для LFF/SFF-накопителей с интерфейсом SATA-3 (допускается горячая замена). Дополнительно могут быть подключены модули расширения, например, изделие TL-R1200C-RP типоразмера 2U, рассчитанное на 12 дисков LFF.

TS-432XeU имеет общие габариты 43,3 × 430 × 292,1 мм и весит 4,91 кг. Предусмотрены два сетевых порта 2.5GbE с разъёмами RJ45, порт 10GbE SFP+, а также четыре коннектора USB 3.0 Type-A. Питание обеспечивает блок мощностью 100 Вт. В системе охлаждения задействованы три вентилятора диаметром 40 мм; диапазон рабочих температур — от 0 до +40 °C. Установлена фирменная программная платформа QTS 5.2.9. На новинку предоставляется трёхлетняя гарантия. Хранилище ориентировано в первую очередь на предприятия малого и среднего бизнеса.

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