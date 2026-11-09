Как сообщает ресурс Phoronix, исходный код в репозиториях Linux указывает на то, что в конструкцию процессоров AMD на архитектуре Zen 6 попали ядра RISC-V для реализации защищённой среды TEE (Trusted Execution Environment) и подсистемы PSP (Platform Security Processor).

AMD TEE — это аппаратно-изолированная среда, предназначенная для защиты конфиденциальных данных и выполнения критически важных вычислений отдельно от основной операционной системы и гипервизора. В свою очередь, PSP представляет собой аппаратный микроконтроллер безопасности, который отвечает за работу TEE и аппаратного шифрования.

Традиционно в чипах AMD для работы TEE/PSP применялись 32-бит ядра Arm — в частности, Cortex-A5 с технологией TrustZone. В изделиях поколения Zen 6, судя по обнародованной информации, реализована доверенная среда выполнения на открытой архитектуре RISC-V. При этом говорится о поддержке большего объёма разделяемой памяти и расширенного набора политик (до 20 пользовательских входных параметров BIOS).

Изменения касаются в том числе доверенного инструментария AMD Platform Management Framework (PMF) для управления питанием, температурой и поведением системы. С точки зрения конечных пользователей ничего не изменится: чипы Zen 6 — это x86-совместимые процессоры, позволяющие запускать привычный софт и стандартные ОС, включая Windows. Архитектура Zen 6 лежит, в частности, в основе серверных CPU семейства EPYC Venice 9006, которые насчитывают до 256 вычислительных ядер.

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