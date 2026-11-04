Квартальная выручка AMD в ЦОД-сегменте взлетела вдвое

Компания AMD отчиталась о работе в III четверти текущего финансового года, которая была закрыта 26 сентября. Выручка достигла $13,38 млрд, что стало новым рекордом: это на 45 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, когда было получено около $9,25 млрд. Чистая прибыль при этом подскочила на 95 % — с $1,24 млрд до $2,43 млрд.

Лиза Су (Lisa Su), председатель совета директоров и генеральный директор AMD, отмечает, что улучшение финансовых показателей во многом обусловлено высоким спросом на серверные процессоры EPYC и ИИ-ускорители Instinct. В дальнейшем компания ожидает сохранить положительную динамику, в том числе благодаря наращиванию производства продуктов Helios и Venice.

В сегменте дата-центров квартальная выручка взлетела практически в два раза (на 97 %) — с $4,34 млрд до $8,55 млрд. Учитывается реализация таких изделий, как CPU, GPU, APU, DPU, FPGA и SoC, а также сетевых карт. Операционная прибыль в этом секторе зафиксирована на уровне $2,88 млрд, что на 168 % больше по сравнению с прошлым годом, когда она равнялась $1,07 млрд.

По направлению встраиваемых продуктов продажи в годовом исчислении поднялись на 29 % — с $857 млн в III квартале 2025 финансового года до $1,11 млрд в отчётном периоде. Операционная прибыль выросла на 60 % — с $283 млн до $453 млн.

В IV квартале текущего финансового года AMD рассчитывает получить около $17 млрд выручки (±3 %). Это будет соответствовать росту приблизительно на 66 % в годовом исчислении и на 27 % в квартальном. Ключевым драйвером останутся решения для дата-центров, включая платформы ИИ.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: