AMD представила ИИ-ассистента Ross для разработки встраиваемых систем

Компания AMD анонсировала специализированный агентный ИИ-инструмент под названием Ross: это интерактивный помощник, призванный упростить создание различных встраиваемых систем. Ross, как утверждается, охватывает весь процесс разработки — от проектирования печатных плат, анализа схем и отладки до оптимизации, написания сопутствующего софта и развёртывания.

В отличие от обычных чат-ботов и ассистентов по программированию, Ross глубоко интегрирован в экосистему AMD. При помощи запросов на естественном языке разработчики могут искать документацию и необходимые инструменты, выполнять те или иные команды, внедрять проверенные рабочие процессы и пр. При этом Ross предоставляет командам возможность гибко использовать предпочитаемые ими большие языковые модели (LLM) и интегрированные среды разработки (IDE).

Одним из компонентов Ross является специализированная база знаний. Она содержит руководства пользователя, инструкции по продуктам, технические документы, примечания к приложениям и пр. Доступ к информации может предоставляться через облако или в локальной среде.

Кроме того, разработчикам доступны навыки ИИ-агентов (Agent Skills): это открытые, подготовленные специалистами файлы в формате Markdown, которые содержат проверенные и готовые к повторному использованию методики для решения типовых задач проектирования. Такие навыки помогают большой языковой модели шаг за шагом выполнять сложные рабочие процессы — например, оптимизировать временные параметры схемы или перестраивать код на C++ для повышения производительности в среде Vitis HLS.

Примеры готовых проектов помогут понять, как навыки агентов могут использоваться в реальных встраиваемых системах. Среди других функций Ross названы возможность оптимизации конструкции микросхем и создания необходимого софта, оценка потребляемой мощности и пр.

В целом, как подчёркивается, Ross — это не просто ИИ-помощник для программирования, наложенный поверх стандартных средств разработки. Новый ассистент объединяет инструменты AMD Embedded, экспертные знания и готовые рабочие процессы в едином интерфейсе. Ross предоставляет контекстные рекомендации и функции автоматизацию, которые не в состоянии обеспечить стандартные ИИ-помощники.

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