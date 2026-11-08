Nokia: к 2035 году на долю ИИ придётся почти половина мирового сетевого трафика

Компания Nokia прогнозирует масштабные изменения в структуре глобального сетевого трафика под влиянием ИИ. Наблюдающаяся тенденция создаст серьёзные технологические вызовы из-за специфики работы нейросетевых систем, включая высокую нагрузку на восходящие каналы связи.

Финский технологический гигант ожидает, что вплоть до 2035-го ежегодный рост глобального трафика составит около 28 %. В результате, к середине следующего десятилетия объём передаваемых данных увеличится почти в четыре раза и достигнет 3789 Эбайт/мес. На долю трафика, связанного с ИИ, придется 44 % от этого значения, что эквивалентно примерно 1681 Эбайт/мес. Оставшаяся часть сетевой нагрузки сохранит традиционный характер и не будет иметь отношения к интеллектуальным системам.

Основным драйвером трансформации станут рабочие процессы и приложения ИИ, чей трафик вырастет в 60 раз по сравнению с текущими показателями. Данный сегмент продемонстрирует совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) на уровне 58 %, достигнув 987 Эбайт/мес., или 26 % от общемирового объёма. Ещё 18 % трафика, или 694 Эбайт, составит так называемое опосредованное влияние ИИ, выраженное в увеличении потребления видеоконтента или повышении активности в сфере онлайн-покупок.

В корпоративном секторе рост будет происходить быстрее, чем в потребительском сегменте, — со среднегодовым темпом около 59 %. При этом 70 % корпоративного ИИ-трафика к 2035 году начнут генерировать промышленные приложения IoT, включая камеры, беспилотные автомобили, дроны и различные датчики. Ожидается стремительное увеличение объёмов передаваемых данных в области физического ИИ: трафик от человекоподобных роботов, роботакси и других подобных систем увеличится в 105 раз при среднегодовом темпе 68 %, достигнув к 2035 году 67 Эбайт в месяц.

Наиболее динамично развивающейся категорией станет агентный ИИ: в этой сфере объём трафика взлетит в 160 раз (CAGR на уровне 76 %) — до 585 Эбайт/мес. к середине следующего десятилетия. Nokia также ожидает, что около 1134 Эбайт всего ИИ-трафика в месяц к 2035-му будет поступать непосредственно в сети доступа. При этом периферийные и городские опорные сети возьмут на себя обслуживание 36 % данных интеллектуальных систем: на долю периферийного сегмента придется 9 %, на городское ядро — 27 %. Оставшаяся нагрузка ляжет на региональные опорные сети или центральное облако.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: