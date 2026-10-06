Если бы не дефицит компонентов, ЦОД строились бы вдвое быстрее, считает Nokia

Необходимость привлечения крупных финансовых и энергетических ресурсов — это не единственные факторы, сдерживающие скорость строительства новых ЦОД. По мнению главы Nokia Джастина Хотарда (Justin Hotard), возведение инфраструктуры ИИ могло бы осуществляться в два раза быстрее, если бы не мешал дефицит компонентов.

В этом генеральный директор финской компании признался представителям CNBC в ходе подкаста The Tech Download: «Не думаю, что вы можете при каких-либо условиях сказать, что мы сегодня строим слишком много, потому что в реальности мы могли бы строить в два раза быстрее, наши клиенты могли бы строить в два раза быстрее, они наверняка могли бы. Всё это придаёт мне уверенности в том, что мы всё ещё находимся на ранней стадии экспансии».

Nokia, оставаясь одним из крупнейших в мире поставщиков телекоммуникационного оборудования, превратилась в ключевого поставщика компонентов ИИ-инфраструктуры в условиях бума соответствующих технологий. Она поставляет оборудование как для соединения стоек внутри центров обработки данных, так и решения для передачи информации на более крупные расстояния в составе географически распределённых кластеров.

По некоторым прогнозам, в период с 2025 по 2032 годы объём инвестиций в развитие ИИ-инфраструктуры достигнет $10,3 трлн и сравняется с 3,63 % годового ВВП США. Компании используют сложные схемы финансирования для реализации проектов в сфере инфраструктуры ИИ, делая высокорискованные инвестиции с расчётом на сохранение ИИ-бума в последующие годы.

По мнению главы Nokia, спрос на ИИ определяется не только активностью ведущих разработчиков по выпуску передовых моделей. Спрос на инфраструктуру весьма высок, по словам Хотарда, и не стоит переживать по поводу его снижения. «Даже если бы мы обходились без выхода новой передовой модели на протяжении последующих трёх лет, мы бы добились существенного прогресса, просто развёртывая имеющуюся технологию», — пояснил он.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: