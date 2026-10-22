Квартальная прибыль Nokia превысила ожидания — немалую часть роста обеспечили облачные и ИИ-клиенты

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia отчитался о квартальных финансовых показателях. В III квартале прибыль оказалась выше ожидаемой, хотя прогноз на год сохранился без изменений, сообщает Reuters.

Сопоставимая операционная прибыль (comparable operating profit) в III квартале выросла до €605 млн ($680,20 млн) по сравнению с €448 млн годом ранее. Показатель оказался выше среднего прогноза экспертов, ожидавших приблизительно €453 млн.

Сопоставимая чистая выручка (comparable net sales) выросла на 10 %, до €5,15 млрд, превысив консенсус-прогноз экспертов, составлявший €5,05 млрд.

Всё большее значение приобретает спрос со стороны клиентов, связанных с облачным и ИИ-сегментами. Консолидированная выручка в этом направлении выросла год к году на 123 %, а объём новых заказов — на 118 %, составив €1,5 млрд.

По словам главы Nokia Джастина Хотарда (Justin Hotard), ожидается, что совокупный бизнес компании в сфере оптических и IP-сетей в 2027 году вырастет на 25–30 %.

В отчёте подчёркивается, что возможности Nokia позволяют удовлетворять растущие потребности, связанные с ИИ-инфраструктурой. Компания инвестирует в направления, для которых способна предложить уникальные решения и разрабатывать технологии совместно с гиперскейлерами.

Так, партнёрство с Google на фоне инвестиций последней в Финляндии в размере €13 млрд демонстрирует, как оптические и IP-сети обеспечивают работу критически важной инфраструктуры связи.

Сети, изначально проектируемые для ИИ, выходят за пределы виртуальной среды в «физический мир». Платформа AI-RAN была специально разработана для обеспечения необходимой производительности в этом сегменте. Совместно с T-Mobile и NVIDIA компания завершила первый в мире вызов с применением AI-RAN в действующей сети оператора связи.

По словам Хотарда, в целом темпы роста ускоряются, эффект операционного рычага становится всё заметнее, а долгосрочная уверенность в ценности компании для акционеров укрепляется.

С начала года акции Nokia выросли в цене на 48 %.

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