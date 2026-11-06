BMI: более половины проектов гиперскейл-ЦОД в США теперь могут столкнуться с противодействием властей

По словам экспертов BMI, более половины проектов ЦОД гиперскейл-уровня в США могут столкнуться с ростом препятствий со стороны регуляторов после минувших промежуточных выборов. В компании полагают, что речь, вероятно, идёт политических вмешательствах, но не о существенном изменении государственной политики. Так, общенациональный мораторий на строительство новых ЦОД считают маловероятным, сообщает Datacenter Dynamics.

Согласно опросу, проведённому NBC, при принятии решения на голосовании 56 % респондентами из числа голосовавших важным фактором стало строительство ИИ ЦОД. В BMI прогнозируют, что регуляторы существенно усилят давление на новые проекты ЦОД до конца 2028 года. Важно, что 53 % прироста портфеля проектов ЦОД гиперскейл-уровня относится к Техасу, Джорджии, Огайо и Пенсильвании. В первых трёх победу одержали демократы, ранее уже выступавшие против строительства дата-центров, а Пенсильвания переизбрала главу, который уже ввёл ряд ограничений в отношении ЦОД. Впрочем, Техас их тоже уже ввёл.

По словам BMI, графики строительства ЦОД на 2027 год уже утверждены, поэтому основное внимание уделяется проектам 2028 года и более поздним. При этом относительно капитальных затрат гиперскейлеров остаётся неопределённость. Если будут введены обычные моратории, расходы сократятся. Если же будут приняты другие меры, например, изменения в налоговом законодательстве, требования по самообеспечению ЦОД энергией, увеличение обязательств по закупке «зелёной» энергии, остановки электростанций на ископаемом топливе и т.п., то затраты могут вырасти.

По оценкам аналитиков Cleanview, новые губернаторы могут приостановить реализацию 41 % проектов ЦОД в США. В штатах, где новые губернаторы выступают за приостановку строительства, уже запланированы ЦОД совокупной мощностью 159 ГВт. Ещё 69,2 ГВт приходится на штаты, где победившие кандидаты намерены пересмотреть налоговые льготы и прочие правила, но за моратории на строительство не выступают.

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