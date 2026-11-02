Южнокорейский разработчик ИИ-ускорителей FuriosaAI привлёк $620 млн при оценке $2,9 млрд

Южнокорейский стартап FuriosaAI, разрабатывающий ИИ-ускорители RNGD, объявил о проведении раунда финансирования Series D, в ходе которого на дальнейшее развитие получено $620 млн. При этом оценка компании достигла $2,9 млрд.

Изделия RNGD в виде карты расширения PCIe 5.0 x16 несут на борту 48 Гбайт HBM3 с пропускной способностью до 1,5 Тбайт/с и 256 Мбайт SRAM с пропускной способностью 384 Тбайт/с. Производительность на операциях INT8 достигает 512 Тфлопс. Решения RNGD предназначены для работы с большими языковыми моделями (LLM) и мультимодальным ИИ.

Сообщается, что в рамках раунда Series D международные инвесторы вложили в общей сложности $110 млн. В частности, средства предоставили американские инвестиционные фирмы Infinitum, Jericho Capital и Worldline Capital, Cisco Investments (Cisco Systems), сингапурская QUDA Capital Partners и базирующаяся в Абу-Даби компания NeoFort Holding. Национальный фонд экономического роста Южной Кореи предоставил $280 млн, а существующие акционеры — $125 млн. В частности, Корейский банк развития (KDB) инвестировал $22 млн. В раунде также приняли участие Nextrans и Kakao Investment, которые стали акционерами FuriosaAI в рамках промежуточной программы Series C в прошлом году. Среди других инвесторов упомянуты Корейский экспортно-импортный банк, United Asset Management Company (UAMCO) и Hanwha Asset Management.

Полученные средства FuriosaAI намерена направить на расширение производства RNGD, развитие сопутствующей программной экосистемы и на форсирование разработки ИИ-ускорителей третьего поколения. Объём выпуска изделий RNGD в текущем году, как ожидается, составит около 20 тыс. штук. В 2027-м выпуск планируется нарастить более чем два раза, отгрузив свыше 40 тыс. экземпляров.

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