Quantum DC намерена построить кампус ЦОД мощностью 1,2 ГВт и энергетический комплекс в Австралии

Компания Quantum DC запланировала построить в Южной Австралии неподалёку от Аделаиды дата-центр гигаваттного уровня, соседствующий с энергетическим комплексом, сообщает Datacenter Dynamics.

Анонсированный на этой неделе проект Quantum DC — кампус Tungkillo Compute and Energy Hub — сначала должен получить одобрение местных регуляторов.

Его планируется построить в населённом пункте Танккилло (Tungkillo), в 55 км от Аделаиды. Quantum намерена возвести три здания ЦОД, две электроподстанции и установить газовые турбины, которые обеспечат объекты собственными генерирующими мощностями. Отдельно планируется разместить аккумуляторные системы хранения энергии (BESS); на них оформляются самостоятельные заявки.

Строительство комплекса предполагается вести в три этапа. Суммарная мощность может составить до 1,2 ГВт. Первая очередь, как ожидается, начнёт работу в 2028 году, а полностью проект будет завершён к 2031 году.

По данным Quantum, использование резервных дизельных генераторов не предусмотрено. Газовые турбины будут включать только в случаях, когда выработка электроэнергии ветряными и солнечными электростанциями окажется недостаточной. Их постоянное использование не планируется.

В целом за счёт ветряной и солнечной энергии предполагается обеспечивать около 80 % потребностей кампуса, а оставшиеся 20 % будут покрываться за счёт газовой генерации. Также отмечается, что в определённые периоды комплекс сможет поставлять электричество в общую электросеть.

Площадь площадки составляет приблизительно 220 га, из которых 120 га отведут под строительство, а на оставшейся территории сохранятся пастбища.

Объект будет соответствовать стандарту надёжности Tier IV. Сократить потребление воды поможет замкнутая система охлаждения.

Quantum DC намерена подать заявку на реализацию проекта в рамках специальной процедуры согласования проектов критически важной инфраструктуры, принятой в Южной Австралии. Окончательное решение примет министр по вопросам планирования штата.

Объект Tungkillo станет первым проектом Quantum DC. Против его строительства уже собрано более тысячи подписей на сайте Change.org, а группа противников проекта в Facebook✴ насчитывает тысячи участников.

Против строительства выступает и сенатор от штата Сара Хэнсон-Янг (Sarah Hanson-Young), представляющая местную партию «зелёных». Она заявила, что Аделаидские холмы — не место для ЦОД, потребляющих много энергии и воды.

Австралийская компания Firmus также планирует построить в штате два комплекса. Один из них появится неподалёку от Аделаиды и будет включать восемь зданий общей мощностью до 1 ГВт. Строительство планируется вести в несколько этапов с 2027 по 2028 год. Также рассматривается возможность строительства комплекса южнее, в Стирлинг-Норт (Stirling North), совокупной мощностью около 1,3 ГВт.

В июне сообщалось, что Iren построит в Австралии ИИ-кампус мощностью 800 МВт. В сентябре появилась новость о намерении NVIDIA расширить присутствие в Австралии благодаря облачным партнёрам, застройщикам ИИ ЦОД и разработчикам.

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