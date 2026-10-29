Великобритания готовится обязать застройщиков ЦОД инвестировать в регионы присутствия — чтобы предотвратить недовольство населения

Британское правительство рассматривает возможность введения новых требований к строителям дата-центров. Вероятно, в скором времени их обяжут инвестировать в развитие местных сообществ. Предполагается, что это поможет предотвратить общественное недовольство проектами создания новой ИИ-инфраструктуры, сообщает The Financial Times.

Инициатива — часть предлагаемого «соглашения» с сектором ЦОД, представляющего собой перечень обязательных условий для застройщиков. По словам представителей правительства, документ могут представить до конца текущей недели.

В числе условий — требования к обеспечению экологической устойчивости и заключение специальных соглашений об использовании электроэнергии. В обмен на их выполнение проектам ЦОД, возможно, предоставят приоритетный доступ к электросетям.

Министры пытаются найти баланс между учётом общественных настроений и необходимостью масштабного внедрения ИИ-инфраструктуры. Развитие соответствующей отрасли уже в некоторой степени сдерживается сложными процедурами согласования строительства, а также задержками с подключением к источникам электроэнергии.

Назначенный в июле министром по вопросам ИИ Канишка Нараян (Kanishka Narayan) заявил, что твёрдо намерен обеспечить возможность строительства британской инфраструктуры, особенно в таких сферах, как ИИ, которые стимулируют экономический рост и обеспечивают средства для финансирования «государственных услуг».

По словам министра, правительство не готово отдавать развивающуюся технологию «иностранным компаниям и иностранным миллиардерам». Также он пообещал «исключительно лейбористский» подход к развитию британской ИИ-отрасли. В частности, предполагается использовать возможности государства для «гораздо более глубокого формирования траектории технологии» в соответствии с интересами общества.

Источники сообщают, что чиновники работают над «соглашением о ЦОД» (data centre covenant), которому застройщики будут обязаны следовать, взамен, вероятно, получая приоритетное подключение к сетям и ускоренное согласование строительства. По словам одного из источников, необходима система правил, наделяющая местные сообщества реальными рычагами влияния. Правда, конкретный механизм финансирования пока не определён: речь может идти как о прямых денежных вливаниях в сообщества, так и об обязательствах по строительству инфраструктуры для них.

Тем временем Великобритания намерена втрое нарастить вычислительные мощности к 2030 году — до 6 ГВт, следуя примеру других стран, принимающих меры для регулирования масштабирования отрасли, темпов её развития и обеспечения экологической устойчивости.

Австралия, Малайзия и некоторые штаты США уже представили или рассматривают механизмы ускорения строительства ЦОД. В числе прочего — введение налоговых льгот и обеспечение приоритетного доступа к электросетям. Условия поддержки могут зависеть от объёма выбросов объектов, обязательств по инвестициям и способности ЦОД самостоятельно обеспечивать себя энергией.

По прогнозам исследователей Data Center Watch, существует риск общественного сопротивления, сопоставимого по масштабам с тем, которое уже наблюдается в США, где реализация проектов столкнулась с препятствиями или задержками. В общей сложности речь идёт о проектах стоимостью $200 млрд.

Необходимость того, чтобы местные сообщества получали выгоду от строительства ИИ-ЦОД, подчёркивалась на уровне премьер-министра Энди Бернема (Andrew Burnham). Источники сообщают, что объём предполагаемых инвестиций в местные сообщества может зависеть от масштаба планируемых проектов.

Недавний пример демонстрирует, как именно Великобритания может влиять на индустрию ЦОД. В октябре она отклонила заявку на создание 1,2-ГВт «углеродно-отрицательного» ИИ ЦОД в рамках программы AI Growth Zone. Более того, в июле сообщалось, что Шотландия готова ввести мораторий на строительство дата-центров.

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