Великобритания отклонило заявку на создание 1,2-ГВт «углеродно-отрицательного» ИИ ЦОД в рамках программы AI Growth Zone

Британское правительство отклонило заявку совета графства Северный Йоркшир (North Yorkshire), Йоркского университета и энергокомпании Drax на использование «биоэнергетической» электростанции близ города Селби (Selby). Предполагалось, что она будет обеспечивать электроснабжение ИИ ЦОД, сообщает Datacenter Dynamics.

Проект представили в рамках британской программы AI Growth Zone, позволяющей местным властям подавать заявки на государственное финансирование и получение другой поддержки для помощи в строительстве крупных ИИ ЦОД и помощь в реализации прочих, более широких амбиций страны в сфере цифровой инфраструктуры.

В рамках программы с участием Drax предусматривалось строительство 1,2-ГВт дата-центра с электроснабжением от 2,58-ГВт электростанции, считающейся крупнейшей отдельной электростанцией в Великобритании. Будущий дата-центр описывался, как «крупнейший в мире углеродно-отрицательный ЦОД». Правда, сама электростанция считается в Великобритании одним из самых больших источников загрязнения атмосферы. По данным экспертов Ember, в 2025 году Drax несёт ответственность за выбросы 14,1 млн тонн эквивалента CO 2 . Ранее она работала на угле, а теперь — на древесных гранулах.

В заявке утверждалось, что углеродной отрицательности удалось бы добиться, обеспечив улавливание и хранение углекислоты, установив крупные очистительные установки Mitsubishi Heavy Industries, способные улавливать не менее 8 млн тонн CO 2 ежегодно из дымовых труб электростанции.

По некоторым данным, власти страны отклонили заявку из-за несоответствия критериям отбора для получения государственной поддержки. В частности, отмечалось отсутствие «убедительных планов» энергоснабжения, наличие проблем с рядом экологических аспектов и неочевидность экономической выгоды для местного сообщества.

Представитель Drax заявлял, что компания охотно поддерживала заявку Йорка и Северного Йоркшира на получение статуса AI Growth Zone, но никогда не рассчитывала только на успех именно этой инициативы. Впрочем, сам 1,2-ГВт ЦОД никто не запрещал, фактически отклонена заявка на получения статуса AI Growth Zone и связанной с ним поддержки.

Теперь компания занялась не столь масштабным проектом, планируя предоставить площадку и подключение к электросети для ЦОД на 100 МВт, тот будет получать электричество из национальной электросети, без непосредственного подключения к электростанции компании. Drax в ближайшие месяцы намерена представить проект первой очереди ЦОД мощностью 100 МВт с подключением к магистральной линии электроснабжения. В случае успеха начинания ЦОД могут ввести в эксплуатацию до конца десятилетия.

Впервые информация о планах Drax построить новый «углеродно-отрицательный» ЦОД появилась в ноябре 2024 года. В феврале 2025 года сообщалось, что компания обсуждала с операторами ЦОД потенциальные соглашения о поставках энергии. Drax заявляла, что операторы положительно отозвались о возможности размещения объекта в непосредственной близости от электростанции, работающей на биомассе.

С тех пор компания заключила с Global Switch соглашение о покупке электроэнергии (PPA) сроком на 10 лет для обеспечения работы её объектов в Великобритании. В этом случае Drax выступает посредником между солнечной электростанцией и оператором ЦОД.

В сентябре британская консалтинговая компания Barbour ABI сообщала, что портфель проектов строительства дата-центров в Великобритании вырос до 173 объектов общей мощностью более 14 ГВт. Основными драйверами роста стали спрос на ИИ и планы по реализации крупных проектов в Шотландии и на северо-востоке Англии.

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