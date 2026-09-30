Британское правительство объявило о выделении £90 млн ($119 млн) на строительство и модернизацию теплосетей, отводящих тепло оборудования ЦОД для отопления домов и использования в других целях, сообщает The Register. По данным Министерства энергетической безопасности и нулевых выбросов (Department for Energy Security and Net Zero, DESNZ), в рамках нового плана более 750 тыс. домохозяйств обеспечат более дешёвым отоплением.

В частности, предусмотрена реализация мегапроекта, предусматривающего распределение горячей воды через туннель под Темзой. На эту инициативу выделяется £41 млн ($54 млн), причём министерство утверждает, что только этот проект позволит обеспечить «чистым теплом» более 650 тыс. лондонских домохозяйств. Предполагается сделать британскую столицу менее зависимой от газа. Аналогичные схемы уже действуют десятилетиями в городах вроде Копенгагена, Амстердама, Вены и Берлина.

Ещё в 2023 году сообщалось, что власти планировали обеспечить теплом ЦОД 10 тыс. новых домов на западе Лондона. Пока же, поскольку необходимые туннели и трубопроводы в основном отсутствуют, в Лондоне планируется реализовать ещё более фантастический проект — транспортировку горячей воды на расстояние 25 км по Темзе электрическими баржами ежедневно от завода по переработки мусора. Именно на них на первом этапе пойдут £41 млн. Начало работы барж запланировано на 2028 год, а туннели и трубы надеятся построить в 2030-е годы, и во сколько именно это обойдётся, остаётся только гадать.

Кроме того, пока нет данных, будет ли использование тепла ЦОД эффективно в должной мере. Uptime Institute сообщал, что температуры «мусорного» тепла ЦОД обычно недостаточно для отопления домов, поэтому придётся дополнительно нагревать воду, например — с использованием тепловых насосов, которые сами требуют энергии. В 2024 году ассоциация TradeUK представила доклад, согласно которому новейшее, пятое поколение теплосетей может работать и с низкотемпературным теплом, поставляемым дата-центрами, но в основном в Великобритании всё ещё используются сети третьего поколения, с низкой энергоэффективностью и высоким углеродным следом.

Тем не менее, опрос британцев компанией EnergiRaven показал, что около 60 % из них уверены, что разрешения на строительство новых ЦОД стоит выдавать, исходя из готовности бизнеса поставлять «избыточное» тепло для отопления местных домов и бизнесов. 62 % респондентов подчеркнули, что смотрели бы на проект ЦОД в своём районе более благосклонно, если бы проект предусматривал подобную передачу тепла.

В Omdia заявили, что пока неясно, идёт ли в новой правительственной инициативе речь об использовании тепла уже действующих ЦОД (что обеспечит ряд дополнительных проблем) или новых. Впрочем, аналитики уверены, что всё, что поможет снизить зависимость от природного газа, будет во благо. Но проект британских властей пока является скорее концепцией, а госуправление реализации не поможет. Кроме того, опыт показывает, что затраты на подобные экзотические начинания могут впоследствии вырасти в разы.

Прочие системы центрального отопления также могут рассчитывать на деньги DESNZ, в т.ч. речь идёт о расширении действующей сети в Солихалле (Solihull, графство Уэст-Мидлендс), проекте в районе Мраморной арки в Лондоне, который призван обеспечивать теплом офисы, дома, отели и промышленность в районе Оксфорд-стрит, а также проекте в боро Бексли и Гринвич, который после завершения сможет обеспечивать теплом до 100 тыс. домов.

В Великобритании на разных стадиях находится немало проектов отопления домов теплом дата-центров. Например, British Gas и Heata развернут облачную платформу с серверами, размещёнными в жилых домах. Каждый сервер подключен к системе домашнего отопления, аккумулирующей тепло. Hemiko поможет подключить 9 тыс. домов в Великобритании к сети отопления от ЦОД. А UK Power Networks (UKPN) начала установку микро-ЦОД на базе одноплатных Raspberry Pi для отопления домохозяйств, нуждающихся в деньгах на оплату коммунальных услуг.

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