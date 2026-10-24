Supermicro представила стойку с 256 процессорами NVIDIA Vera на жидкостном охлаждении

Supermicro анонсировала стойку с процессорами NVIDIA Vera — новое дополнение к линейке DCBBS (Data Center Building Block Solutions) обещает высокую плотность вычислительных мощностей, необходимых для работы агентного ИИ, задач обучения с подкреплением и обработки данных. Решение позволяет развернуть до 22,5 тыс. песочниц. Стойка может эксплуатироваться самостоятельно или совместно с уже поставляемой системой Supermicro NVIDIA Vera Rubin NVL72.

Стойка Supermicro с процессорами NVIDIA Vera объединяет 256 CPU, обеспечивая в общей сложности 22 528 ядер и 45 056 потоков. За высокоскоростное подключение и аппаратные функции безопасности отвечает DPU NVIDIA BlueField-4; технология прямого жидкостного охлаждения Supermicro DLC-2 обеспечивает стойку целиком. Стойка построена на архитектуре NVIDIA MGX третьего поколения, которая включена в состав комплекса DLC-2 — это обеспечивает унифицированную инфраструктурную базу, общую с системой Vera Rubin NVL72 того же производителя, и упрощает стандартизированное развёртывание.

Для питания заказчики могут выбрать либо традиционное подключение к сети переменного тока, либо использовать дополнительный модуль питания постоянного тока при напряжении 800 В. В последнем случае для защиты на случай отключения электроэнергии можно использовать блоки резервных аккумуляторов вместо стандартных источников бесперебойного питания. Такой подход помогает освободить полезную площадь в ЦОД, повысить общую эффективность преобразования электроэнергии, а также снизить капитальные затраты и операционные расходы.

Стойка Supermicro NVIDIA Vera CPU поддерживает решение NVIDIA OpenShell, которое обеспечивает непрерывный мониторинг и контроль поведения ИИ-агентов; в качестве внешнего средства мониторинга выступает NVIDIA Sentry на DPU NVIDIA BlueField-4 — при выходе ИИ-агента из-под контроля он изолируется за несколько миллисекунд. Supermicro предусмотрела вариант конфигурации, объединяющий стойки Vera Rubin NVL72 и Vera CPU. Для этого используется схема сети на основе NVIDIA Spectrum-X Ethernet; предусматриваются схемы изоляции горячих коридоров, избыточные модули распределения охлаждающей жидкости между рядами стоек и теплообменники за задних дверцах. Инженеры производителя обеспечивают сопровождение проекта на этапе развёртывания и постоянную поддержку. Supermicro NVIDIA Vera CPU может работать и в качестве автономной CPU-платформы — она подойдёт для сценариев оркестрации ИИ-агентов, реализации песочниц, операций с БД, управления кластером и планировщиками, анализа данных, а также крупномасштабных конвейеров сборки ПО.

Ранее Supermicro представила стойки со статической нагрузкой до 2500 кг, серверы на платформе AMD EPYC Venice и Arm-серверы для агентного ИИ.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: