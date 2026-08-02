Supermicro представила серверные стойки со статической нагрузкой до 2500 кг

 
hardware mgx ocp supermicro ии сервер сжо стойка

Supermicro расширила ассортимент серверных стоек, анонсировав десять моделей для систем высокой плотности, ориентированных на ресурсоёмкие задачи ИИ и другие критические нагрузки. Дебютировали решения на базе стандартов OCP ORv3 и NVIDIA MGX, а также традиционные 19″ варианты.

Новинки входят в продуктовое семейство Supermicro Data Center Building Block Solutions (DCBBS). Стойки могут поставляться в предварительно сконфигурированном виде, что упрощает и ускоряет развёртывание: заказчикам и интеграторам не нужно монтировать на объекте вычислительные узлы, сетевые компоненты, а также элементы подсистем питания и охлаждения.

Все анонсированные устройства рассчитаны на статическую нагрузку до 2500 кг. Это позволяет размещать мощные ИИ-серверы с ускорителями на базе GPU, высокопроизводительное силовое оборудование и пр. Изделия проходят испытания на вибро- и сейсмическую устойчивость. Говорится о гибких возможностях в плане применения жидкостного охлаждения: стойки совместимы с блоками распределения охлаждающей жидкости (CDU) различных типов, теплообменниками на задней двери (RDHx) и пр. Силовые и сетевые кабели полностью изолированы.

Источник изображения: Supermicro

Источник изображения: Supermicro

В число новинок входят стойки для платформ NVIDIA VR200/GB300 MGX в форматах 48U и 52U с вариантами ширины 600 и 750 мм. Кроме того, выпущены решения 44OU и 48OU стандарта ORv3 (типоразмера 21″). В традиционном 19″ исполнении доступны варианты 48U и 52U. Компания Supermicro отмечает, что её производственных возможностей достаточно для выпуска примерно 3 тыс. таких стоек в месяц. Из них около 2 тыс. могут комплектоваться СЖО.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам.

Материалы по теме:

Источник:

Постоянный URL: https://servernews.ru/1146140
« Назад к ленте

Комментарии