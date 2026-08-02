Supermicro представила серверные стойки со статической нагрузкой до 2500 кг

Supermicro расширила ассортимент серверных стоек, анонсировав десять моделей для систем высокой плотности, ориентированных на ресурсоёмкие задачи ИИ и другие критические нагрузки. Дебютировали решения на базе стандартов OCP ORv3 и NVIDIA MGX, а также традиционные 19″ варианты.

Новинки входят в продуктовое семейство Supermicro Data Center Building Block Solutions (DCBBS). Стойки могут поставляться в предварительно сконфигурированном виде, что упрощает и ускоряет развёртывание: заказчикам и интеграторам не нужно монтировать на объекте вычислительные узлы, сетевые компоненты, а также элементы подсистем питания и охлаждения.

Все анонсированные устройства рассчитаны на статическую нагрузку до 2500 кг. Это позволяет размещать мощные ИИ-серверы с ускорителями на базе GPU, высокопроизводительное силовое оборудование и пр. Изделия проходят испытания на вибро- и сейсмическую устойчивость. Говорится о гибких возможностях в плане применения жидкостного охлаждения: стойки совместимы с блоками распределения охлаждающей жидкости (CDU) различных типов, теплообменниками на задней двери (RDHx) и пр. Силовые и сетевые кабели полностью изолированы.

В число новинок входят стойки для платформ NVIDIA VR200/GB300 MGX в форматах 48U и 52U с вариантами ширины 600 и 750 мм. Кроме того, выпущены решения 44OU и 48OU стандарта ORv3 (типоразмера 21″). В традиционном 19″ исполнении доступны варианты 48U и 52U. Компания Supermicro отмечает, что её производственных возможностей достаточно для выпуска примерно 3 тыс. таких стоек в месяц. Из них около 2 тыс. могут комплектоваться СЖО.

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