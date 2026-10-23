Era4 раскрыла подробности о гигаваттном ЦОД гиперскейл-уровня на месте бывшего металлургического завода в Уэльсе

Британский оператор ЦОД Era4 раскрыл новые подробности о планах по превращению бывшего металлургического завода в Ньюпорте (Newport, Уэльс) в кампус ИИ-ЦОД мощностью до 1 ГВт, сообщает Datacenter Dynamics.

По данным компании, первую очередь строительства в рамках проекта The Mill («Мельница») на площадке Liberty Steel введут в эксплуатацию в следующем году.

Весной сообщалось, что компания получила разрешение на застройку соответствующей площадки и планировала разместить модули дата-центра внутри существующих зданий.

По информации Era4, площадку площадью 93 га обеспечат 1 ГВт электроэнергии. Предполагается размещение до 400 тыс. ускорителей NVIDIA Vera Rubin.

Пока неизвестно, какая мощность будет доступна после ввода в эксплуатацию первой очереди проекта. В Era4 утверждают, что электричество будет подаваться из различных источников на основе долгосрочных контрактов, «не оказывающих негативного влияния на местное сообщество или промышленность». Предполагается использовать в ЦОД замкнутую систему охлаждения с минимальным расходом воды.

Liberty Steel по-прежнему эксплуатирует производственный объект на этой площадке, но здание, выделенное под ЦОД, в настоящее время уже не используется. Era4 намерена сохранить кирпичную трубу предприятия, чтобы поддержать связь нового объекта с промышленным прошлым площадки.

Основанная в 2025 году Carbon3.ai была переименована в Era4 не так давно. Компания раскрыла подробности о создании общенациональной ИИ-инфраструктуры в сентябре того же года, рассказав, что в перспективе та будет включать 100 тыс. ИИ-ускорителей. Также сообщалось о намерении развернуть ИИ-мощности в более чем 30 локациях.

В ноябре 2025 года компания представила планы создания модульного ИИ ЦОД в графстве Дербишир (Derbyshire), а в декабре она сообщила о подписании соглашения о развёртывании ИИ-инфраструктуры на основе NVIDIA Blackwell Ultra в составе серверов HPE с прямым жидкостным охлаждением.

Предложение компании о строительстве площадки на острове Англси (Anglesey, Уэльс) отклонили, однако она предложила альтернативную площадку в графстве Кент (Kent). Энергоснабжение там предполагается обеспечить за счёт газа, выделяющегося на мусорных полигонах.

В сентябре 2026 года Era4 объединила усилия с британской компанией Civo для запуска суверенного ИИ-облака.

В том же месяце британская Barbour ABI сообщала, что портфолио обязательств по строительству дата-центров в Великобритании выросло до 173 проектов и более 14 ГВт мощностей. Основным драйвером является спрос на ИИ и намерение реализовать крупные проекты в Шотландии и на северо-востоке Англии.

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