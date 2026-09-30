Оператор ЦОД Virtus привлёк рекордные £2,45 млрд на развитие ЦОД в Великобритании и материковой Европе

Британский оператор ЦОД Virtus Data Centers заявил об успешном привлечении £2,45 млрд ($3,25 млрд), сообщает Datacenter Dynamics. Средства предоставит консорциум из 13 банков, в котором BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Société Générale и Standard Chartered Bank выступают координаторами, ведущими уполномоченными организаторами и банками, формирующими книгу заявок на участие.

Новые средства обеспечат долгосрочное финансирование для поддержки строительства и расширения ЦОД как в Великобритании, так и на территории материковой Европы. В том числе речь идёт о 78-МВт кампуса Saunderton в Бакингемшире и будущих инвестициях в объект London19 в Слау (Slough).

По данным Virtus, речь идёт об одном из крупнейших раундов финансирования ЦОД в Великобритании за всю историю, в т.ч. включена «зелёная» кредитная линия в £1,2 млрд ($1,6 млрд) на обеспечение капитальных затрат. Средства доступны в виде срочного и возобновляемого финансирования.

По словам Virtus, новый раунд финансирования стал важной вехой для компании. Он стал отражением силы и стабильности уже имеющегося у неё портфолио и подтверждённого опыта успешных проектов. Финансовая гибкость, обеспеченная благодаря новым средствам, позволит продолжить инвестиции в высококачественную инфраструктуру ЦОД и поддержку роста на европейском рынке.

Базирующаяся в Великобритании Virtus управляет 14 дата-центрами в четырёх кампусах на территории «Большого Лондона» и пятом — в Бакингемшире. Кроме того, компания занимается реализацией проектов в Германии и Италии. С 2017 года она полностью принадлежала сингапурской STT GDC и функционировала в качестве её дочерней структуры, а в 2023 году Macquarie Asset Management купила 40 % долю этого бизнеса.

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